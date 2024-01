Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο – 4 τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε τρένο στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε τρένο στο Τόκιο.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το τρένο σταμάτησε στον σταθμό Akihabara στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το NHK μετέδωσε ότι υπήρξε αναφορά για μια γυναίκα που κρατούσε ένα μαχαίρι μέσα σε ένα τρένο στον σταθμό Akihabara. Η γυναίκα που πιστεύεται ότι έφερε το μαχαίρι έχει τεθεί υπό κράτηση και το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας διεξάγει έρευνα.

#Alert This video, showing Japanese police officers inside of a Yamanote Line train, is being shared in connection with a stabbing incident at Tokyo’s Akihabara station tonight.

The Asahi Shimbun reports that the suspect, a woman, has been arrested.#Japan #YamanoteLine #Tokyo… pic.twitter.com/wRow69L7fN

— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) January 3, 2024