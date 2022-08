Η Τουρκία στέλνει στο ΝΑΤΟ τον δήθεν “εγκλωβισμό” τουρκικών μαχητικών από τους S-300

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) ετοιμάζεται να στείλει στο ΝΑΤΟ τα αρχεία από τα ραντάρ για τον δήθεν “εγκλωβισμό” τουρκικών μαχητικών από τα ραντάρ των S-300 στην Κρήτη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Τα προηγούμενα 24ωρα, ΜΜΕ της γειτονικής χώρας υποστήριζαν ότι F-16 που λειτουργούσαν υπό τη Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτελώντας πτήσεις αποστολής στη Μεσόγειο, δήθεν “παρενοχλήθηκαν” από το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-300 της Ελλάδας, που βρίσκεται στο νησί της Κρήτης, στις 23 Αυγούστου.

Όπως αναφέρουν σήμερα, ελήφθησαν εικόνες από τα ραντάρ της εν λόγω “παρενόχλησης”. Οι εικόνες σχεδιάζεται να σταλούν στα υπουργεία Άμυνας των χωρών-μελών της Συμμαχίας, ιδιαίτερα στη Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, έχει δηλώσει για το θέμα: “Αυτό που έχει κάνει ο γείτονάς μας, που προσπαθεί συνεχώς να αυξάνει την ένταση, πρέπει να φανεί, να γίνει κατανοητό και να εξηγηθεί. Τέτοια φανερή κακοήθεια και απερισκεψία είναι απαράδεκτη”.

