Η Τουρκία αναφέρθηκε στη ρωσική εισβολή ως «πόλεμο» – Οι δηλώσεις από τον Καλίν και τι σηματοδοτούν

Η Τουρκία αναφέρθηκε στη ρωσική εισβολή ως «πόλεμο», σηματοδοτώντας μια ενίσχυση της ρητορικής της που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για αποκλεισμό ρωσικών πλοίων μέσω των στενών των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου που συνδέουν τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ένα αίτημα που διατύπωσε η ουκρανική πλευρά, αλλά εισέπραξε την άρνηση της Άγκυρας.

«Την τέταρτη ημέρα του πολέμου της Ουκρανίας, επαναλαμβάνουμε την έκκληση του προέδρου Ερντογάν για άμεση παύση των ρωσικών επιθέσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations.

We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 27, 2022