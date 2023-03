Η στιγμή της φονικής έκρηξης σε εργοστάσιο σοκολάτας – ΒΙΝΤΕΟ που κόβει την ανάσα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα αγνοούνται έπειτα από τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο σοκολάτας στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Οκτώ τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης κόβει την ανάσα.

BREAKING: Massive #explosion at the RMPalmer Factory in West Redding. Our weather cameras caught the explosion. Almost at the scene to learn more from police. RMPalmer is a big chocolate candy maker, and makes a lot of Easter candy. @FOX29philly pic.twitter.com/Jgpjbyt7fN

— Eddie Kadhim Journalist (@KadhimWrites) March 24, 2023