Η στιγμή που οι επιβάτες εγκαταλείπουν το αεροπλάνο – Ο κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν από την απογείωση – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (3/10) σε αεροδρόμιο της Ιταλίας όταν ο κινητήρας ενός αεροπλάνου Boeing με περίπου 200 επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, καθώς επιβάτες και πλήρωμα είδαν φωτιά έξω από το αεροπλάνο της Ryanair λίγο πριν από την απογείωση. Φωτογραφίες στα social media φαίνονται φλόγες να βγαίνουν από τον αριστερό κινητήρα το αεροσκάφους.

Και οι 184 επιβάτες του Boeing 737 απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο αεροπλάνο, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.

Δείτε φωτογραφίες:

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X δείχνει επιβάτες να βγαίνουν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας φουσκωτές τσουλήθρες.

«Η πτήση FR8826 από το Μπρίντιζι προς το Τορίνο καθυστέρησε σήμερα το πρωί, αφού το πλήρωμα καμπίνας παρατήρησε αναθυμιάσεις στο εξωτερικό του αεροσκάφους.Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα και επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό με λεωφορείο», αναφέρει η Ryanair σε ανακοίνωσή της.

Ryanair 737-800 evacuated on the runway at Brindisi Airport following an engine surge at the beginning of the takeoff roll.

All passengers and crew evacuated safely using the inflatables slides. pic.twitter.com/7Lh3xvDddG

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 3, 2024