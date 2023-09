Η φωτογραφία ενός προσφυγόπουλου που συγκίνησε τον πάπα Φραγκίσκο – «Μου έσφιξε το χέρι και κράτησε την εικόνα»

Η συγκλονιστική φωτογραφία ενός προσφυγόπουλου στη Λαμπεντούζα προκάλεσε συγκίνηση στον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος βρισκόταν σε πτήση προς τη Μασσαλία για να συμμετάσχει σε μία σύνοδο. Την φωτογραφία έδειξε στον πάπα Φραγκίσκο η φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, Γιάρα Νάρντι, και περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν.

Η Νάρντι συνταξίδευε με τον πάπα Φραγκίσκο και του έδωσε την φωτογραφία, σε μεγάλο μέγεθος, ενώ εκείνος χαιρετούσε τους δημοσιογράφους. «Συγκινήθηκε αμέσως μόλις την έβγαλα από τον φάκελο», είπε, προσθέτοντας ότι έπεσε σιωπή μεταξύ των επιβατών. Ο ποντίφικας σχολίασε: «Τους κρατούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Λιβύη και μετά τους πετούν στη θάλασσα».

Την συγκεκριμένη φωτογραφία τράβηξε η Νάρντι την περασμένη εβδομάδα στη Λαμπεντούζα. Πρόκειται για ένα close-up στα μάτια του Πρινς, ενός παιδιού 18 μηνών που έφτασε μαζί με τη μητέρα του, την Κλοντίν Νσόε, από το Καμερούν, αφού διέπλευσε την Μεσόγειο.

«Μου έσφιξε το χέρι και κράτησε τη φωτογραφία», πρόσθεσε η Νάρντι.

Σήμερα, ο πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε τον «επιθετικό εθνικισμό» και ζήτησε να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή απάντηση στο μεταναστευτικό, ώστε η Μεσόγειος να μην μετατραπεί η θάλασσα αυτή στο «νεκροταφείο της αξιοπρέπειας μας».

Όπως ανέφερε η φωτορεπόρτερ, μία ημέρα πριν από το ταξίδι στη Μασσαλία τακτοποιούσε το αρχείο της, όπως κάνει συχνά πριν από κάποια αποστολή. «Είδα την φωτογραφία που τράβηξα στη Λαμπεντούζα και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να την δείξω στον πάπα», εξήγησε.

Pope Francis was moved as he was shown a picture of a migrant child by @Reuters photographer @y_nardi during his flight to a Church conference on Mediterranean issues in Marseilles, France https://t.co/wveDkZKkle

