Η εισβολή στην Ουκρανία στο επίκεντρο φόρουμ με ελληνικό άρωμα που διοργανώνεται στην Ουάσινγκτον

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στραμμένη πλήρως την προσοχή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας και παρακολουθούν πολύ στενά τις ρωσικές κινήσεις.

Η Karen Donfried, Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, με τους γερουσιαστές Robert Menendez και Chris Van Hollen σε φόρουμ για την σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων

Με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου και επικοινωνίας το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ελληνο-Αμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (Hellenic American Leadership Council – HALC), οργανώνουν, στις 14 και 15 Μαρτίου στην Ουάσιγκτον, το 3ο συνέδριο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Με επίκεντρο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ηγετικές προσωπικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας θα δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα της περιοχής, με έμφαση στα ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης.

Μερικές από τις βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνουν το δόγμα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Μπάιντεν και πώς επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο, πώς μπορεί η Δύση να επιτύχει να κρατήσει τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο φιλελεύθερο κόσμο, μέσω της οικονομικής διπλωματίας, πώς η ενεργειακή διπλωματία μεταμορφώνει την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, σημαντικοί ηγέτες από διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας θα συζητήσουν στρατηγικές και μια παρότρυνση για δράση για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Κυβερνητικά στελέχη, επιφανείς μελετητές και ακαδημαϊκοί διακεκριμένοι θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις και αυστηρές αναλύσεις με σκοπό τη δημιουργία συστάσεων για ζητήματα που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής στην περιοχή για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Από τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη ξεχωρίζουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ενώ από αμερικανικής πλευράς ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παρουσία της Karen Donfried, Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, των γερουσιαστών Robert Menendez, της Πολιτείας New Jersey και Chris Van Hollen της Πολιτείας του Maryland, δύο από τους σημαντικότερους υπερασπιστές των ελληνικών θεμάτων στην αμερικανική πολιτική σκηνή και του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo.

Συμμετέχουν επίσης ηγετικές προσωπικότητες, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, δεξαμενές σκέψεις, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου μεταξύ των οποίων, ο Andrew Light, Υφυπουργός Διεθνών Υποθέσεων στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ο Σταύρος Λαμπρινίδης, ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Oksana Markarova, Πληρεξούσιος Πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, η Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.

Μία σειρά θεμάτων θα συζητηθούν στη διάσκεψη από σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν σήμερα τις εξελίξεις στη σύγχρονη γεωπολιτική ιστορία, που περιλαμβάνουν: την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και ΗΠΑ, την αντιμετώπιση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, την ανάδειξη της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, την αεροπορική δύναμη ως κλειδί σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για τα δυτικά βαλκάνια, την ενίσχυση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας σε επίπεδο άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας, εμπορίου και τουρισμού, την κατανόηση της Τουρκικής στρατηγικής και τις εντάσεις που αυξάνονται στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς τον αντίκτυπο των οργανισμών της διασποράς στις διεθνείς σχέσεις.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται σε μία εξαιρετική συγκυρία για τη διεθνή πολιτική σκηνή, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον ένα χρόνο από την αλλαγή σκυτάλης στην διοίκηση του Λευκού Οίκου και την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να απασχολήσει την διεθνή διπλωματική σκηνή και να έχει σημαντική επίδραση, σε επίπεδο συζητήσεων, στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ελληνική αποστολή θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις πιο σημαντικές δεξαμενές σκέψεις στην Ουάσινγκτον μεταξύ των οποίων:

· Center of American Progress

· The German Marshall Fund of the United States

· Foundation for Defence of Democracies (FDD)

· Center for European Policy Analysis (CEPA)

· Center for Strategic & International Studies (CSIS)

· Atlantic Council