Η άγνωστη ιστορία ενός Αμερικανού τουρίστα όταν συνάντησε την Βασίλισσα Ελισάβετ – «Δεν την έχω δει – Είναι δύστροπη»

Η ιστορία του πώς η βασίλισσα Ελισάβετ χειρίστηκε μια συνάντηση με έναν Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος δεν την αναγνώρισε, όπως τη διηγήθηκε ένας πρώην σωματοφύλακάς της, αποκαλύπτει τη σκανδαλιάρικη πλευρά της προσωπικότητάς της που το κοινό σπάνια έβλεπε.

Η μονάρχης έκανε βόλτα στους λόφους κοντά στο Μπαλμόραλ όταν δύο Αμερικανοί τουρίστες που έκαναν πεζοπορία την πλησίασαν και ένας από αυτούς της έπιασε την κουβέντα, είπε ο πρώην σωματοφύλακάς της, Ρίτσαρντ «Ντικ» Γκρίφιν.

Ο πεζοπόρος ρώτησε τη βασίλισσα πού μένει, εκείνη του απάντησε στο Λονδίνο, προσθέτοντας ότι έχει και ένα εξοχικό πίσω από τον λόφο και επισκέπτεται την περιοχή από τότε που ήταν μικρό κορίτσι, πάνω από 80 χρόνια. Δεν του εξήγησε ότι το «εξοχικό» ήταν το Κάστρο του Μπαλμόραλ. Εκείνος όμως, γνωρίζοντας ότι το Μπαλμόραλ ήταν εκεί κοντά, την ρώτησε αν έχει ποτέ συναντηθεί με τη… βασίλισσα.

«Εγώ όχι, όμως ο Ντικ από εδώ την συναντάει συχνά» απάντησε εκείνη.

Former Royal protection officer Richard Griffin reminisces about a picnic he went on with the Queen at Balmoral and an encounter they had with two American tourists who did not realise they were in the company of the monarch.#PlatinumJubilee: https://t.co/orTd7551d3 pic.twitter.com/snTOgEoGu1

— Sky News (@SkyNews) June 3, 2022