Η 46η τελετή των Kennedy Center Honors και η επική ατάκα του Ντε Νίρο για τη νέα υποψηφιότητα Μπάιντεν

Τα Kennedy Center Honors είναι μια ετήσια τιμή που απονέμεται σε καλλιτέχνες για τη συμβολή τους στις Καλές Τέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βραβεία απονέμονται από το ίδρυμα “John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον. Οι τιμώμενοι αναγνωρίζονται για τα επιτεύγματα της ζωής τους σε διάφορους τομείς όπως η μουσική, ο χορός, το θέατρο, η όπερα και ο κινηματογράφος.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα Kennedy Center Honors καθιερώθηκαν το 1978 και έκτοτε έχουν γίνει ένα από τα πιο διάσημα βραβεία της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κοινότητας. Οι τιμές προς τους βραβευμένους κάθε χρονιάς, αποδίδονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου εκδηλώσεων κάθε Δεκέμβριο, με αποκορύφωμα ένα γκαλά στο Kennedy Center Opera House, στο οποίο παρευρίσκονται ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοι σημαντικοί προσκεκλημένοι.

Η 46η κατά σειρά τελετή απονομής των τιμητικών βραβείων είχε λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου, με παρουσιάστρια την επίσης βραβευμένη Gloria Estefan, αλλά μόλις εχθές μεταδόθηκε από το εθνικό και το συνδρομητικό δίκτυο και έτσι δημοσιεύθηκαν κάποια βίντεο από την τελετή.

Οι φετινοί καλλιτέχνες που επελέγησαν για να τιμηθούν είναι ο ηθοποιός και κωμικός Billy Crystal, η σοπράνο της όπερας Renée Fleming, ο Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Bee Gees, o Barry Gibb, η τραγουδίστρια, ράπερ και ηθοποιός Queen Latifah και η τραγουδίστρια Dionne Warwick.

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς, στην οποία βέβαια παρευρέθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία.

Ωστόσο, η κορυφαία στιγμή ήταν απρόσμενη, μία επική ατάκα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, όταν αυτός προσφωνούσε με χιούμορ τα τιμητικά λόγια για τον φίλο του Billy Crystal, όπου ο Ντε Νίρο πέταξε μια σαρκαστική μομφή για τον παρόντα εντός της αιθούσης Πρόεδρο Μπάιντεν, η οποία θεωρήθηκε ιδανικό προεκλογικό δώρο προς τον υποψήφιο για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ. Παρόλο που ο σούπερ σταρ ηθοποιός έχει πολλές φορές δηλώσει ότι είναι φανατικά κατά του Τραμπ. Μοιάζει όμως, η ατάκα του αυτή, να είναι μία σκληρή κριτική προς το κόμμα των Δημοκρατικών για το πρόσωπο του υποψηφίου τους, που έχει επιλεγεί και πάλι για τις επόμενες εκλογές.

Η εν λόγω ατάκα του Robert DeNiro έχει ως εξής: «Billy, βλέποντας αυτό το βίντεο με τους φίλους και τους θαυμαστές σου, να μιλάνε για ότι έχεις κάνει – δεν είχα ιδέα ότι είχες κάνει τόσα πολλά… Και τα έκανες όλα σε σχετικά τόσο σύντομο χρονικό διάστημα… είσαι μόνο 75 ετών… που σημαίνει ότι είσαι περίπου 6 χρόνια μακριά, από το να αποκτήσεις την ιδανική ηλικία για να είσαι υποψήφιος για Πρόεδρος…!!!»

Για τον τιμώμενο Billy Crystal ανέβηκε στη σκηνή να μιλήσει και η συμπρωταγωνίστριά του Meg Ryan στην ταινία “When Harry Met Sally” (1989), όπου εκείνη υποδύθηκε εντός του ρόλου και εντός του εστιατορίου έναν ψεύτικο οργασμό. Τον οποίον ακολούθησε ίσως η πιο επική κωμική ατάκα όλων των εποχών, από μία θαμώνα του εστιατορίου προς τον σερβιτόρο, λέγοντας “Θα πάρω ότι πήρε και εκείνη” (I’ll Have What She’s Having).

Προς τιμήν του Barry Gibb των Bee Gees, τραγούδησαν τραγούδια του στην εκδήλωση: ο Ben Platt το “Nights on Broadway” και ο Michael Bublé το υπέροχο “How Can You Mend A Broken Heart”.

Για να τιμήσει την Dionne Warwick τραγούδησε την επιτυχία της “Say A Little Prayer”, η επίσης βραβευμένη μεγάλη κυρία της soul, η Gladys Knight.

Η Cynthia Erivo έδωσε μία ξεχωριστή ερμηνεία του τραγουδιού “Alfie” για την Dionne Warwick.

Επίσης για την Dionne Warwick, η Chlöe Bailey τραγούδησε το “Walk On By”.

Συγκλονιστική ήταν η ομιλία της Missy Elliott για την Queen Latifah και ενδιαφέρουσα η εμφάνιση των MC Lyte, Monie Love και D-Nice, προς τιμή της.

Προκειμένου να αποδώσουν τιμές στην Renée Fleming, ανέβηκαν στη σκηνή του Kennedy Center, τέσσερεις sopranos για να τραγουδήσουν. Η Julia Bullock, η Ailyn Pérez, η Angel Blue και η Nadine Sierra.

Επίσης ο ηθοποιός και τραγουδιστής Tituss Burgess, η mezzo-soprano Susan Graham και η ηθοποιός Christine Baranski τραγούδησαν για την Fleming, το “You’ll Never Walk Alone”.



