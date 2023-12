Γουατεμάλα: ΟΗΕ και Ισπανία επικρίνουν τις προσπάθειες ακύρωσης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ επέκρινε χθες Σάββατο τις «συνεχείς και συστηματικές» προσπάθειες υπονόμευσης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στη Γουατεμάλα, καλώντας να γίνει σεβαστή η βούληση των ψηφοφόρων.

«Για ακόμη μια φορά, καλώ τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων του νυν προέδρου και της δικαστικής εξουσίας, να ενεργήσουν για να προασπίσουν το κράτος δικαίου και να εγγυηθούν τον σεβασμό του εκλογικού αποτελέσματος και έτσι της βούλησης του λαού της Γουατεμάλας», ανέφερε ο κ. Τουρκ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τη 14η Ιανουαρίου, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών προκλήσεων έπειτα από τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου: η νομική υπόσταση του κόμματός του, του Movimiento Semilla («Κίνημα Σπόρος») αναιρέθηκε, ενώ πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη κινήσεις ώστε να μην ανέβει στην εξουσία.

