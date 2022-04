Google Doodle: 84 χρόνια από τη γέννηση του Ola Rotimi

Αφιερωμένο στον διάσημο Νιγηριανό θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθέτη, ηθοποιό, χορογράφο και σχεδιαστή, Ola Rotimi, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938, είναι το σημερινό Google Doodle.

Ο Emmanuel Gladstone Olawale Rotimi, γνωστός και ως Ola Rotimi, χρησιμοποίησε την τέχνη του για να προβληματιστεί για τον πλούσιο πολιτισμό, την ποικιλομορφία και τις τοπικές παραδόσεις της Νιγηρίας.

Γεννήθηκε το 1938 και μεγάλωσε σε μια οικογένεια καλλιτεχνών. Η μητέρα του διηύθυνε μια ομάδα παραδοσιακών χορών και ο πατέρας του οργάνωσε ένα κοινοτικό θέατρο. Ο πατέρας του σκηνοθέτησε και παρήγαγε επίσης ένα έργο όπου ο Ola Rotimi θα εμφανιζόταν στη σκηνή για πρώτη φορά σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών.

Το πάθος της οικογένειάς του για τις τέχνες, καθώς και η μικτή καταγωγή του —μια μητέρα Ιτζάουα και ένας πατέρας Γιορούμπα— επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική του δουλειά. Σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και κέρδισε M.F.A. πτυχίο στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ στη θεατρική και δραματική λογοτεχνία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ola Rotimi έγραψε και σκηνοθέτησε δεκάδες θεατρικά έργα και διηγήματα που εξέταζαν συγκλονιστικά τις εθνοτικές παραδόσεις και την ιστορία της Νιγηρίας. Αγκάλιασε τον χορό, τη μουσική, ακόμη και τη μίμηση στις παραγωγές του. Τα έργα του Rotimi τράβηξαν την κουρτίνα για να αποκαλυφθούν σε όλον τον κόσμος παραδοσιακές νιγηριανές τελετουργίες, τραγούδια και χοροί.

Μερικά από τα πιο διάσημα και βραβευμένα έργα του περιλαμβάνουν το “The Gods Are Not Fame”, το “Our Husband Has Gone Gone Again” και το “Kurunmi”.

