Γκρεγκ Γκάμπελ: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Αμερικανός παρουσιαστής του CBS Sports

Ο Γκρεγκ Γκάμπελ, ένας θρυλικός παρουσιαστής αθλητικών εκπομπών που χαρακτηρίστηκε ως «βασιλικό μέλος της ραδιοτηλεόρασης», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν η σύζυγος και η κόρη του μέσω δήλωσης που κοινοποιήθηκε από το CBS Sports στην πλατφόρμα X.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα, Γκρεγκ Γκάμπελ», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από πολλή αγάπη, μετά από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο».

Legendary @CBSSports broadcaster Greg Gumbel has died at the age of 78 following a battle with cancer, his family announced, saying in part, “Greg approached his illness like one would expect he would, with stoicism, grace, and positivity.” https://t.co/V4zKUPVR17 pic.twitter.com/4UOyJoEH5x

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 28, 2024