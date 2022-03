Γκράφιτι σε πάρκο του Βερολίνου το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ – ΦΩΤΟ

Το θέμα που συζητείται τα τελευταία 24ωρα περισσότερο από κάθε άλλο είναι αδιαμφισβήτητα το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Ο 53χρονος ηθοποιός, που κέρδισε το Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία “King Richard”, ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον κωμικό όταν ο δεύτερος έκανε ένα «αστείο» για τη σύζυγο του ηθοποιού, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ.

Την Τετάρτη, το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ έγινε ένα πολύ όμορφο γκράφιτι στο εθνικό πάρκο Mauerpark του Βερολίνου. Ο Δομινικανός καλλιτέχνης, Χεσούς Κρουζ Αρτίλες ζωγράφισε το στιγμιότυπο.

Dominican graffiti artist Jesus Cruz Artiles painted Will Smith slapping Chris Rock at the Oscars on a wall in the Mauer Park in Berlin, Germany pic.twitter.com/GPG5UnlGgS

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 30, 2022