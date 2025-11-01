Γκιλφόιλ: Έφτασε στην Αθήνα η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Το πρόγραμμά της

Γκιλφόιλ: Έφτασε στην Αθήνα η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Το πρόγραμμά της

Έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην ελληνική πρωτεύουσα μετά την ορκωμοσία της. Η κ. Γκιλφόιλ κατέλυσε στην αμερικανική πρεσβευτική κατοικία.

Ωστόσο πριν από την ορκωμοσία αναμένεται να έχει ανεπίσημες εμφανίσεις, το Σάββατο και την Κυριακή. Το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα παραστεί σε δεξίωση για την επέτειο της ίδρυσης του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Αύριο, Κυριακή, αναμένεται να παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται σε κέντρο όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν επίσης μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, πολιτικοί και άλλοι παράγοντες.

Το επίσημο πρόγραμμά της αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 12:00.
Ακολούθως θα κάνει και κάποια δημόσια δήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ αναμένεται να βρεθεί η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή.

16:21 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

