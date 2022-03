Γερμανική πρεσβεία απαντά στη ρωσική: “Δυστυχώς, είμαστε κάπως ειδικοί στον ναζισμό…”

Ο διάλογος που είχαν μία ρωσική και μία γερμανική πρεσβεία στο Twitter, έχει γίνει viral, τη στιγμή που μαίνεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Αρχικά, η ρωσική πρεσβεία στη Ν. Αφρική δημοσίευσε ένα tweet με το οποίο ευχαριστούσε “μεγάλο αριθμό” Νοτιοαφρικανών πολιτών και οργανισμών για τις επιστολές στήριξης της Ρωσίας που “όπως πριν από 80 χρόνια, πολεμά τον ναζισμό στην Ουκρανία”.

Dear subscribers, we have received a great number of letters of solidarity from South Africans, both individuals and organizations. We appreciate your support and glad you decided to stand with us today, when Russia, like 80 years ago, is fighting Nazism in Ukraine! 🇷🇺🇿🇦 pic.twitter.com/vj0N6ClhSJ

Η γερμανική πρεσβεία στη Ν. Αφρική σχολίασε από κάτω και η απάντησή της, συγκλονίζει.

“Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί σε αυτό, είναι απλώς πολύ κυνικό. Αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι να σφάζει αθώα παιδιά, γυναίκες και άνδρες για δικό της όφελος. Σίγουρα δεν είναι ‘καταπολέμηση του ναζισμού’. Ντροπή σε όποιον πιστεύει κάτι τέτοιο. (Δυστυχώς, είμαστε κάπως ειδικοί στον ναζισμό)”.

Sorry, but we can’t stay silent on this one, it’s just far too cynical. What 🇷🇺 is doing in 🇺🇦 is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It’s definitely not “fighting Nazism”. Shame on anyone who’s falling for this. (Sadly, we’re kinda experts on Nazism.)

— Germany in SA (@GermanEmbassySA) March 5, 2022