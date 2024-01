Γερμανία: Ιστορικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Βερολίνο – «Δεν υπάρχουν λεφτά» λέει η κυβέρνηση – ΒΙΝΤΕΟ

Σε περίοδο λιτότητας εισέρχεται η Γερμανία, ενώ κορυφώνονται οι διαδηλώσεις των αγροτών. «Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά», διεμήνυσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, τον οποίο αποδοκίμασαν έντονα σήμερα (15/01) οι Γερμανοί αγρότες.

Αποκορύφωμα μίας εβδομάδας αγροτικών κινητοποιήσεων στη Γερμανία ήταν το μεγαλύτερο συλλαλητήριο των τελευταίων ετών σήμερα (15/01) στην Πύλη του Βραδεμβούργου, στο Βερολίνο.

🇩🇪 Thousands and thousands of farmers, truckers and other hard working citizens took to the streets of Berlin today to remind their government and the globalists of one simple thing:

“We are The People and we are taking back control.”

This is just the beginning.

🎥: @UNCOFILM pic.twitter.com/HVeFTcDNvi

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 15, 2024