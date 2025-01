Γερμανία: Γυναίκα πέταξε τούρτα στο πρόσωπο του Κρίστιαν Λίντνερ κατά την διάρκεια ομιλίας του – ΒΙΝΤΕΟ

Τούρτα στο πρόσωπο του Κρίστιαν Λίντνερ, πέταξε μια νεαρή κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας του ηγέτη του FDP στο Γκρέιφσβαλντ, στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας της Γερμανίας.

Ενώ ο ηγέτης του FDP μιλούσε, η γυναίκα σηκώθηκε από την θέση της, είπε «Αξιότιμε κύριε Λίντνερ» και του έριξε μία τούρτα στο πρόσωπο.

«Θα προτιμούσα σαντιγί» φέρεται να είπε αμέσως μετά το περιστατικό ο Κρίστιαν Λίντνερ. Μάλιστα δεν άφησε να τον καθαρίσουν λέγοντας: «Φέρω με περηφάνια αυτά τα ίχνη μάχης».

Στην συνέχεια, μέλη της φρουράς του ηγέτη του FDP έριξαν στο έδαφος τη γυναίκα και την ακινητοποίησαν.

Δείτε βίντεο:

🇩🇪 Meanwhile in Germany

Christian Lindner – Leader of the Liberal FDP (Free Democratic Party) just got soap attacked pic.twitter.com/vuuCf91qoj

