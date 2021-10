Γεωργία: Κατέρρευσε πολυκατοικία – Εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Μπατούμι της Γεωργίας μετά από την κατάρρευση μέρους πολυκατοικίας. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, αρκετοί έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Τα σωστικά συνεργεία ήδη προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τραυματίες ή νεκρούς.

In #Batumi, #Georgia country, a residential building partially collapsed. There are casualties pic.twitter.com/n2LnwYrUkt

— Disaster (@Disastervid) October 8, 2021