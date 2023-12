Γάζα: Το Ισραήλ στήνει αντλίες για να καταστρέψει με θαλασσινό νερό τις σήραγγες της Χαμάς – Η στιγμή που πλημμυρίζει τούνελ

Ισραηλινά στρατεύματα έχουν καταγραφεί να στήνουν αντλίες για να πλημμυρίσουν με νερό τις σήραγγες της Χαμάς, στη Γάζα. Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) φαίνονται μεγάλοι σωλήνες να «τρέχουν» από τη θάλασσα μέχρι την παραλία και προς τη Γάζα.

Οι εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας ύστερα από αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός κινείτο για να καταστρέψει το τεράστιο υπόγειο δίκτυο της Χαμάς, εγκαθιστώντας πέντε αντλίες ικανές να στέλνουν εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα νερού (σαν να πρόκειται για καταρράκτη) κάτω από τη γη ανά ώρα.

Οι σήραγγες της Χαμάς είναι τόσο εκτεταμένες όσο το μετρό του Λονδίνου και έχουν χρησιμοποιηθεί με καταστροφικές συνέπειες από την Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ. Πιστεύεται ότι σε αυτό το δίκτυο, η Χαμάς κρύβει την ηγεσία της, τους 137 εναπομείναντες ομήρους και το τεράστιο οπλοστάσιό της.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media, φαίνεται ότι ο ισραηλινός στρατός αντλεί θαλασσινό νερό στις σήραγγες κάτω από τη Γάζα.

Looks like the Israeli Army is now pumping sea water into the terror tunnels below Gaza to flush out Hamas terrorists.

Via @daardos pic.twitter.com/nh1i8bBtSd

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2023