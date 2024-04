Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο με τον βασανισμό του πατέρα του μικρότερου αγνοούμενοι ομήρου – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Νέο συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον αγνοούμενο Ισραηλινό, πατέρα του “νεότερου ομήρου της Χαμάς” να είναι γεμάτος αίματα και να ξυλοκοπείται από Παλαιστινίους στην Γάζα, ενώ οι τρομοκράτες επευφημούν και τον απομακρύνουν με μοτοσικλέτα, στις 7 Οκτωβρίου, για να γλιτώσει το επικείμενο λιντσάρισμα.

Ο Yarden Bibas, ο πατέρας του 10 μηνών Kfir Bibas, φαίνεται στο βίντεο γεμάτος αίματα, καθώς δέχεται «βροχή από γροθιές» με τους Παλαιστινίους να ποζάρουν δίπλα του για να βγάλουν selfies.

Το βίντεο μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος έγραψε: “Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε τέτοια εγκλήματα. Φέρτε τους στην πατρίδα τώρα!»

This video floored me. You see here Yarden Bibas being taken to Gaza as Gazans hit him on the head with rocks.

This is the evil we’re dealing with. We will never forget. And we will never stop until Hamas is eliminated https://t.co/aDDDY0GTZA

