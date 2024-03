Γάζα: Πέντε νεκροί και 10 τραυματίες από ρίψη κιβωτίων με ανθρωπιστική βοήθεια – Δεν άνοιξαν τα αλεξίπτωτα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν πακέτα βοήθειας, που έπεσαν από τον ουρανό, τους χτύπησαν στον καταυλισμό Αλ Σάτι, δυτικά της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρισκόταν στο σημείο και είδε το περιστατικό.

Ο Khader Al Zaanoun δήλωσε στο CNN ότι είδε πακέτα βοήθειας να πέφτουν από αεροπλάνα πάνω από τον καταυλισμό Al Shati, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ποιο έθνος βρισκόταν πίσω από την αεροπορική βοήθεια.

Ο Muhammad Al-Sheikh, επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο Al Shifa Medical Complex στην πόλη της Γάζας επιβεβαίωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό.

Ορισμένοι από τους τραυματίες του περιστατικού που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Al Shifa βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Al-Sheikh. Νοσοκομειακή πηγή ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από την ρίψη των κιβωτίων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αναφορές από τη Γάζα την ρίψη έκαναν αμερικανικά αεροπλάνα. Σύμφωνα με τις αναφορές, τα αλεξίπτωτα των πακέτων ανθρωπιστικής βοήθειας δεν άνοιξαν.

Κατά την τελευταία εβδομάδα, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών συντονίζεται με τη Γαλλία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία για να ρίξει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 70.000 γεύματα παραδόθηκαν στους πολίτες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

GAZA: Several Palestinians have been killed by air-dropped humanitarian aid.

Others were injured when parachutes attached to the aid failed to open properly. pic.twitter.com/UA7gRa6klV

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) March 8, 2024