Γάζα: Νεκρό το μέλος της Χαμάς που βεβήλωσε το νεκρό σώμα της Σάνι Λουκ

Tο μέλος της Χαμάς που βεβήλωσε το γυμνό σώμα της Σάνι Λουκ στη Γάζα σκότωσαν Ισραηλινοί στρατιώτες, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η οικογένειά της.

Yπενθυμίζεται πως η 22χρονη Σάνι, Γερμανίδα υπήκοος και καλλιτέχνης τατουάζ, απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ κοντά στο Κιμπούτς Ουρίμ στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως αποκαλύφθηκε τελικά πως η Σάνι είναι νεκρή στις 30 Οκτωβρίου, όταν τμήμα του κρανίου της βρέθηκε στο σημείο του αιματοκυλίσματος του φεστιβάλ Σούπερ Νόβα.

Όπως μεταδίδει το news.com.au, η μητέρα της Σάνι, Ρικάρντα, αποκάλυψε στον τηλεοπτικό παρουσιαστή Ράμπι Σμάλεϊ ότι οι IDF εντόπισαν και σκότωσαν «το κτήνος της Χαμάς», όπως τον χαρακτήρισε, που ήταν υπεύθυνο για τη βεβήλωση του σώματος της κόρης της.

The IDF has killed one of the terrorists who paraded the bruised and naked body of Shani Louk around Gaza, says Shani’s mother Ricarda Louk. pic.twitter.com/ZdTzQgiRCu

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2023