Γάζα: Διεθνής κατακραυγή και καταδίκη για τον βομβαρδισμό του σχολείου από το Ισραήλ

Διεθνή κατακραυγή και καταδίκη έχει προκαλέσει η νέα επίθεση του Ισραήλ σε σχολείο στην Γάζα, αν και το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι ήταν κέντρο διοίκησης της Χαμάς, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 πράκτορες και ανώτεροι διοικητές της Χαμάς, η οποία χρησιμοποιούσε τους αμάχους ως «ανθρώπινη ασπίδα».

Ανεξαρτήτως του τι ισχύει στην πραγματικότητα, γεγονός είναι ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 93 άτομα. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα «τρομοκρατημένος» από το πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στη Γάζα.

«Τρομοκρατημένος από τις εικόνες ενός σχολείου της Γάζα που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο, το οποίο επλήγη από ένα ισραηλινό πλήγμα, που προκάλεσε δεκάδες θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων. Τουλάχιστον 10 σχολεία έχουν στοχοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτές τις σφαγές», έγραψε ο Μπορέλ στο Χ.

Η Βρετανία δήλωσε σήμερα «συγκλονισμένη» από τον πολύνεκρο ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ενός σχολείου στη Γάζα, ζητώντας την εφαρμογή «μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός».

«Η Χαμάς πρέπει να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο του αμάχους, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι στο Χ.

«Χρειαζόμαστε μια άμεση κατάπαυση του πυρός για την προστασία των αμάχων, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό των περιορισμών στην παροχή βοήθειας», συμπλήρωσε.

Breaking: Israeli occupation forces have just targeted another school in Gaza City early this morning. So far, 100 people have been killed, mostly women and children. pic.twitter.com/BPM3kddKX9

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα ένα «νέο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», μετά το πολύνεκρο πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. «Το Ισραήλ διέπραξε ένα νέο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας σφαγιάζοντας περισσότερους από 100 αμάχους, που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο», γράφει το τουρκικό υπουργείο, το οποίο καταγγέλλει «μία ακόμη φορά», τη βούληση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να «υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός».

«Αυτή η επίθεση δείχνει για μία ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου θέλει να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός». «Οι διεθνείς παράγοντες που δεν λαμβάνουν μέτρα για να σταματήσουν το Ισραήλ καθίστανται συνεργοί αυτών των εγκλημάτων», συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Η Γαλλία «καταδίκασε» σήμερα «κατηγορηματικά» το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στην πόλη της Γάζας, με 93 νεκρούς, σύμφωνα με τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας.

«Εδώ και εβδομάδες, σχολικά κτίρια στοχοθετούνται επανειλημμένα, με έναν αφόρητο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων», επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε ένα δελτίο τύπου, υπενθυμίζοντας πως «ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι επιβεβλημένος από το Ισραήλ».

⚡️BREAKING:

More than 125 Palestinians killed by israel in a strike on Al-Tabeen school in central Gaza.

A girl is searching for her father but all that remains of him is body parts, the scenes are extremely hard to watch… pic.twitter.com/wqxFLcG23J

— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 10, 2024