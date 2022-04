Γαλλικές εκλογές: Οι Γάλλοι στις κάλπες – Η αποχή θα κρίνει τον νικητή

Στις 8 το πρωί άνοιξαν τα εκλογικά τμήματα στη Γαλλία και αναμένεται να κλείσουν στις 6 ή 7 το απόγευμα στις μικρές πόλεις και στις 8 στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι Γάλλοι του εξωτερικού και όσοι ζουν στις υπεπόντιες κτήσεις της χώρας ψηφίζουν από το Σάββατο.

Άγνωστος παράγοντας του δεύτερου γύρου των εκλογών είναι το επίπεδο της συμμετοχής. Στον πρώτο γύρο, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που σημαδεύτηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τον κορονοϊό, το ποσοστό της αποχής έφτασε στο 26,31% ένα επίπεδο που είχε να καταγραφεί από την ψηφοφορία των προεδρικών εκλογών του 2002, όταν και τότε η ακροδεξιά και ο Ζαν Μαρί Λεπέν βρέθηκαν στο δεύτερο γύρο απέναντι στον υποψήφιο της δεξιάς, Ζακ Σιράκ.

