Γαλλία: Ταραξίες λεηλάτησαν κατάστημα όπλων στο κέντρο της Μασσαλίας, έκλεψαν μερικά τουφέκια

Γάλλοι ταραξίες λεηλάτησαν ένα κατάστημα όπλων στο κέντρο της Μασσαλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, και αφαίρεσαν μερικά κυνηγετικά όπλα αλλά όχι πυρομαχικά, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής η αστυνομία της Μασσαλίας.

Ένα άτομο συνελήφθη με ένα τουφέκι που πιθανότατα είχε πάρει από το κατάστημα όπλων, σύμφωνα με την αστυνομία. Το μαγαζί φρουρείται τώρα από αστυνομικούς.

