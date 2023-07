Γαλλία: Μειωμένα τα επεισόδια, παραμένει ο αναβρασμός – Συγκεντρώσεις μπροστά από τα δημαρχεία σήμερα

Η επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον του σπιτιού του δημάρχου παρισινού προαστίου προκάλεσε αγανάκτηση στην Γαλλία. Η νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ήταν, συγκριτικά, πιο ήρεμη, έπειτα από πέντε συναπτά βράδια ταραχών το έναυσμα των οποίων ήταν ο θάνατος 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού.

Ως τη 01:30 [σ.σ. τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας], οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προχωρήσει σε 78 προσαγωγές σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να αναφερθεί κάποιο μείζον επεισόδιο. Στο Παρίσι και τα προάστιά του προσήχθησαν 20 πρόσωπα ως τη 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας], σύμφωνα με τη νομαρχιακή αστυνομική διεύθυνση.

Το σοκ που προκάλεσε η επίθεση εναντίον του δημάρχου της Λ’Αΐ-Λε-Ροζ, κοινότητας 30.000 κατοίκων, νότιο προάστιο του Παρισιού, έθεσε σε δεύτερο πλάνο την αποκλιμάκωση των βίαιων επεισοδίων που ήδη διαπιστώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε αρκετές γαλλικές πόλεις.

Έπειτα από αυτή, με φόντο την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον αιρετών, ο πληθυσμός κλήθηκε να συγκεντρωθεί σήμερα το μεσημέρι μπροστά σε όλα τα δημαρχεία της Γαλλίας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί σήμερα τους προέδρους των δυο σωμάτων του γαλλικού κοινοβουλίου και αύριο Τρίτη, τους δημάρχους 220 δήμων και κοινοτήτων όπου ξέσπασαν βίαια επεισόδια. Ζήτησε επίσης από την πρωθυπουργό του Ελιζαμπέτ Μπορν να συναντηθεί με τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων σήμερα.

Ο αρχηγός του κράτους θέλει να «ξεκινήσει λεπτομερές και πιο μακροπρόθεσμο έργο για να κατανοηθούν σε βάρος τα αίτια που οδήγησαν στα γεγονότα» των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Σε πέντε βράδια ταραχών, ως το πρωί της Κυριακής, το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε περίπου 5.000 πυρπολημένα αυτοκίνητα, σχεδόν 1.000 δημόσια κτίρια που πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν φθορές, 250 επιθέσεις σε τμήματα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, πάνω από 700 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου…

Μετά το ξέσπασμα των βίαιων επεισοδίων σε μεγάλο μέρος της χώρας, αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα οι εκκλήσεις για την αποκατάσταση της ηρεμίας; Χθες το απόγευμα, η γιαγιά του εφήβου ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη Τρίτη στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας, κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας, επειδή «αρνήθηκε να υπακούσει», απηύθυνε μήνυμα σε όσους συμμετέχουν στις ταραχές.

Η Ναντιά τους ζήτησε να «μη σπάνε βιτρίνες, να μην διαλύουν σχολεία και λεωφορεία», μέσω του BFMTV.

«Αποκαμωμένη», «συντετριμμένη», ζήτησε ο δράστης του μοιραίου πυροβολισμού να πληρώσει για την πράξη του «όπως όλοι», διαβεβαιώνοντας πως έχει «εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μερικές ώρες νωρίτερα, Γάλλοι πολιτικοί εξέφραζαν τον φόβο πως ξεπεράστηκε «το όριο» με την επίθεση εναντίον του δημάρχου της Λ’Αΐ-Λε-Ροζ χθες Κυριακή περί τη 01:30 [02:30], όταν αυτοκίνητο φορτωμένο με εμπρηστικό υλικό εισέδυσε στο σπίτι του, ενώ βρισκόταν στον δήμο.

Η γαλλική δικαιοσύνη διενεργεί έρευνα για «απόπειρα ανθρωποκτονίας».

One of the scenes France will wake up to this morning following another night of severe rioting & looting.

#FranceOnFire pic.twitter.com/3WF8pFvZD3

— Concerned Citizen (@cotupacs) July 3, 2023