Γαλλία: Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στον νόμο Ωτ-Μαρν – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πλημμύρες στον νόμο Ωτ-Μαρν της βορειοανατολικής Γαλλίας, όπου πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με συμπτώματα υποθερμίας, σύμφωνα με ενημέρωση της νομαρχίας.

Από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή καταιγίδα, ανέφερε η σχετική ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως διασώστες επενέβησαν σε 80 περιπτώσεις. Έξι περιφερειακοί δρόμοι αποκλείστηκαν, περίπου 60 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ 34 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την κοινότητα Σεξφοντέν.

Serious flood due to torrential storms in the village of Meures in Haute-Marne, France 🇫🇷 (20.07.2024)

Video: CD52, Meteo Express

