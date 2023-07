Γαλλία: «Είναι τρελός, με πυροβόλησε» τα τελευταία λόγια του 17χρονου Ναέλ

Νέα στοιχεία για την δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από πυρά αστυνομικού, στο Ναντέρ στην Γαλλία, έρχονται στη δημοσιότητα. Ο δεύτερος επιβάτης του οχήματος του 17χρονου μίλησε στην «Le Parisien» και αναφέρθηκε αναλυτικά στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις 27 Ιουνίου, ενώ αποκάλυψε και τα τελευταία λόγια του εφήβου.

Ενώ ο τρίτος επιβάτης στο αυτοκίνητο παραδόθηκε στην αστυνομία για να δώσει την κατάθεσή του, ο δεύτερος επιβάτης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, έδωσε την εκδοχή του για τα γεγονότα στην Le Parisien, την Δευτέρα 3 Ιουλίου. Ο 14χρονος θυμάται την ημέρα της τραγωδίας.

Το πρωί της 27ης Ιουνίου, ο Ναέλ, οδηγώντας μια κίτρινη Mercedes-Benz A-Class, πέρασε από τον 14χρονο Άνταμ καθώς πήγαινε στο σχολείο. Ο Ναέλ, που τον θεωρούσε ως τον «μεγάλο αδελφό του από την γειτονιά», προσφέρθηκε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο στο γυμνάσιο για να δώσει εξετάσεις. Ο έφηβος κάθισε στο πίσω κάθισμα, επιμένοντας ότι δεν ήξερε ότι ο Νάελ δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Ο πατέρας του Άνταμ, Τζορτζ, το επιβεβαιώνει.

Angry French paramedic who handled 17yo Nahel killed by the police:

“You can see he’s just a kid! [Killed] for not having a driver’s license? Nanterre will hit the roof!” pic.twitter.com/YSf8vR28Kz

— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) July 3, 2023