Γαλλία: Αγρότες «εισέβαλαν» στην Αγροτική Έκθεση Παρισιού που βρισκόταν ο Μακρόν – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έφτασε σήμερα το πρωί εν μέσω τεταμένου κλίματος στην Αγροτική Έκθεση (Salon de l’agriculture) του Παρισιού, στον χώρο της οποίας δεκάδες διαδηλωτές αγρότες κατάφεραν σχεδόν την ίδια ώρα να διεισδύσουν παραβιάζοντας μια μπάρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε γύρω στις 08:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος) στην Έκθεση για να συναντηθεί με συνδικαλιστές του τομέα. Σχεδόν την ίδια ώρα, διαδηλωτές, κάποιοι με σφυρίχτρες, έσπευδαν στην κύρια είσοδο, όπου σημειώθηκαν συμπλοκές με την αστυνομία.

Διαδηλωτές των συνδικάτων FNSEA, Νέοι Αγρότες (Jeunes agriculteurs) και Αγροτικός Συντονισμός (Coordination rurale) παραβίασαν μπάρα και εισέβαλαν στο συγκρότημα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Συμπλοκές σημειώθηκαν ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και διαδηλωτές που έφεραν διακριτικά σήματα των τριών συνδικάτων, την ώρα που ο Μακρόν άρχιζε να συνομιλεί με στελέχη των συνδικάτων σε άλλο χώρο εκεί κοντά, όπου ήταν ασφαλής. Μέλη των δυνάμεων της τάξης αναπτύχθηκαν στους διαδρόμους του εκθεσιακού χώρου και οι δυνάμεις της τάξης κατάφεραν να συγκρατήσουν τους διαδηλωτές.

This is how they appreciate the placed French President. It is the biggest Farmer exhibition in France. But they are not happy with EU though rules on them and relaxed attitude towards goods coming from out of Europe…. https://t.co/c18CNOOHIe

— CF (@Gran_Papangue) February 24, 2024