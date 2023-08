Φρέντι Μέρκιουρι: Στο «σφυρί» σπάνια αντικείμενα και χειρόγραφα – Θα εκτεθούν επί έναν μήνα στο Λονδίνο

Οι θαυμαστές του Φρέντι Μέρκιουρι μπορεί να αναρωτηθούν αν αυτή είναι η πραγματικότητα ή αν ζουν μόνο μια φαντασίωση όταν θα μπουν στο σχεδόν πανομοιότυπο αντίγραφο του σπιτιού του, όπου θα εκτεθούν από αύριο Παρασκευή χιλιάδες αντικείμενα που ανήκαν στον τραγουδιστή των Queen.

Σπάνια αντικείμενα, όπως χειρόγραφα με στίχους των τραγουδιών του, έργα τέχνης και συλλεκτικά είδη από το σπίτι του Μέρκιουρι στο Λονδίνο, το Γκάρντεν Λοτζ, φυλάσσονταν από τη στενή φίλη του, τη Μαίρη Όστιν, μετά τον θάνατό του, το 1991, από πνευμονία σχετιζόμενη με το AIDS από το οποίο έπασχε.

Τα αντικείμενα αυτά θα εκτεθούν για πρώτη φορά, επί έναν μήνα, στον οίκο Sotheby’s και μετά θα δημοπρατηθούν, σε τιμές που κυμαίνονται από 40 λίρες μέχρι εκατομμύρια.

He was the king of Queen and his crown could be yours — for the right price.

Sotheby’s will auction Freddie Mercury’s extensive collection of costumes, fine art, and even handwritten working lyrics for “We Are the Champions” and “Killer Queen” in September. pic.twitter.com/vrh6w4Uln0

— The Associated Press (@AP) June 4, 2023