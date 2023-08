Φωτιές στην Χαβάη: Τουλάχιστον 67 οι νεκροί – Σκηνές αποκάλυψης στο Μάουι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 67 είναι οι νεκροί από τις πυρκαγιές στη Χαβάη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της κομητείας Μάουι.

«Άλλοι 12 θάνατοι επιβεβαιώθηκαν μέχρι τις 13:00 (τοπική ώρα χθες Παρασκευή, 02:00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) καθώς παραμένει ενεργό το πύρινο μέτωπο στη Λαχέινα. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 67», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της κομητείας Μάουι.

Remember the Camp Fire in Paradise, CA?

Yeah… I do. I ALSO remember video of lasers being used on them too.

Do these pics remind you of the same out come in Maui? pic.twitter.com/UwX6uD6IQX Φωτιές στη Χαβάη: Τουλάχιστον 53 οι νεκροί – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ — We Have It All (@WeAreWoke1776_3) August 12, 2023

The fires in Maui have killed at least 67 people. This is likely the deadliest natural disaster in Hawaii’s history. Please stop tweeting conspiracy theories about how the fire started. Particularly the images of lasers coming down from the sky starting the fires. The only thing… pic.twitter.com/8iIfY42qDV — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 12, 2023

This fire thing on Maui doesnt add up. How did all the boats on the water burn as well and there is a perfect circle of fire around the city. pic.twitter.com/Edc5emAwBM — TRUTH PILLS 💊💊 (@pills_truth) August 11, 2023

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Τζος Γκριν είχε πει στο δίκτυο CNN πως έχουν επιβεβαιωθεί 59 θάνατοι. «Χωρίς αμφιβολία, τα θύματα θα είναι περισσότερα. Δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς θα είναι τελικά», τόνισε.

Οι εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Λαχέινα είναι αποκαρδιωτικές. Τα σωστικά συνεργεία χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή, όπου περίπου χίλια κτίρια έχουν καταστραφεί, ανασύροντας απανθρακωμένα πτώματα από τα χαλάσματα.

I’m not there, but I cannot understand this. Do they NOT have a fire department? The whole town burns and nothing stops it? Whole towns aren’t supposed to burn down. Not in 2023. Tragic. #MauiFires pic.twitter.com/aRobVNJ353 — Heidi Harris (@HeidiHarrisShow) August 10, 2023

Το νησί Μάουι διαθέτει σειρήνες προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές και άλλες απειλές, οι οποίες σύμφωνα με μαρτυρίες δεν ηχούσαν κατά την επέλαση της πύρινης λαίλαπας, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στο Μάουι, ο Μπράντφορντ Βεντούρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη πως λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς και του μπλακάουτ στις τηλεπικοινωνίες κατέστη «σχεδόν αδύνατος» ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την έγκαιρη εκκένωση της περιοχής.

Χθες Παρασκευή, ο δήμαρχος Ρίτσαρντ Μπίσεν είπε στην εκπομπή «Today» του NBC πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι δεν ηχούσαν οι σειρήνες συναγερμού, υπογραμμίζοντας πως οι φλόγες εξαπλώθηκαν αστραπιαία.

Το παραθαλάσσιο θέρετρο της Λαχέινα βρίσκεται δίπλα σε δύο λόφους, κάτι που σημαίνει πως η εκκένωσή του δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού υπάρχουν μόνο δύο διέξοδοι, επεσήμανε ο Άντριου Ρούμπαχ. «Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο», παραδέχθηκε ο πρώην καθηγητής Πολεοδομίας στο πανεπιστήμιο της Χαβάης, αναλύοντας τα δεδομένα: «Μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου υπάρχουν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και όχι πολλές καλές επιλογές σε ό,τι αφορά την εκκένωση».

Μεγάλο τμήμα της δυτικής πλευράς του νησιού παραμένει χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Εθελοντές σχημάτισαν χθες ανθρώπινες αλυσίδες στο λιμάνι Μααλάια, όπου βάρκες μετέφεραν βρεφικές τροφές, πάνες, ρούχα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Σε σημεία όπου η πρόσδεση σκαφών ήταν αδύνατη, επιστρατεύθηκαν ακόμη και τζετ σκι για την παράδοση προμηθειών.