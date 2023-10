Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 2.053 οι νεκροί σύμφωνα με τους Ταλιμπάν

Τους 2.053 έφθασε ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 9.000, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, στον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Εν μέσω σύγχυσης για τον απολογισμό των θυμάτων, ο αριθμός των νεκρών από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις αυξήθηκε από τους 500 σήμερα το πρωί, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου, και από τους 16 χθες βράδυ.

Οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν χθες σε απόσταση 35 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, με μια από αυτές να έχει μέγεθος 6,3 βαθμούς, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Ο Μουλάχ Τζανάν Σαγίκ, εκπρόσωπος του υπουργείου διαχείρισης καταστροφών, δήλωσε στο Reuters ότι 2.053 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9.240 τραυματίστηκαν και 1.329 σπίτια καταστράφηκαν.

Πάνω από 200 νεκροί έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία, δήλωσε ο δρ. Ντάνις, αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας της Χεράτ, στο Reuters. «Οι περισσότεροι είναι γυναίκες και παιδιά». Οι νεκροί «έχουν μεταφερθεί σε πολλά σημεία –στρατιωτικές βάσεις, νοσοκομεία», δήλωσε ο ίδιος.

Devastating earthquake last night n #Herat pronvince of Afghanistan has taken thousands of lives & left many injured. Hundreds more are still trapped beneath the rubble. People in these affected areas need immediate humanitarian aid, including medical supplies, food, & clothing. pic.twitter.com/eJAB1mGxLN

— Amin Sultani 🇦🇫⁩ (@AminSultani10) October 8, 2023