Φον Ντερ Λάιεν: Τα μέτρα της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση

Μερικά από τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της για την «Κατάσταση της Ε.Ε.» στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως είπε, «τα κέρδη είναι καλά στην οικονομία. Όμως οι εταιρείες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλό κόστος έχουν έσοδα που ποτέ δεν είχαν και που ποτέ δεν είχαν ονειρευτεί. Προτείνουμε να υπάρξει ένα πλαφόν στα έσοδα αυτά και τα χρήματα να δοθούν στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά ».

In our social market economy, profits are good.

But companies that produce electricity at a low cost are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of.

We are proposing a cap on these revenues to channel them to vulnerable households.

September 14, 2022