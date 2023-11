Φιλιππίνες: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 18 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια από τον σεισμό μεγέθους 6,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής (16/11) στις νότιες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός, το μέγεθος του οποίου είχε αρχικά εκτιμηθεί στους 6,9 βαθμούς, σημειώθηκε στα ανοικτά του νησιού Μιντανάο των Φιλιππίνων και είχε εστιακό βάθος 60 χλμ. Το GFZ είχε υπολογίσει προηγουμένως το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Ο Άντζελ Ντουγκαντούγκα, αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών στην παράκτια πόλη Γκλαν κοντά στο επίκεντρο, δήλωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 18 άλλοι τραυματίστηκαν με βάση τις πρώτες αναφορές. Από τη σεισμική δόνηση, το κτίριο του δημαρχείου της πόλης υπέστη ζημιές ενώ διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Moment of an earthquake M7.2 at a mall of Gensan, #Mindanao, #Philippines #earthquake #Mindanao #Philippines pic.twitter.com/Dt5tfceQka

— Natural Disaster (@NaturalCycle2) November 17, 2023