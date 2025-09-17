FED: Μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% για πρώτη φορά φέτος

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας την Τετάρτη και προέβλεψε ότι θα το κάνει άλλες δύο φορές φέτος, καθώς αυξάνεται η ανησυχία της αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας για την υγεία της αγοράς εργασίας της χώρας.

Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη μείωση της Fed από τον Δεκέμβριο. Κατόπιν αυτής το βραχυπρόθεσμο επιτόκιό της μειώθηκε σε περίπου 4,1%, από 4,3%. Οι αξιωματούχοι της Fed, με επικεφαλής τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, είχαν διατηρήσει το επιτόκιό τους αμετάβλητο φέτος, καθώς αξιολογούσαν τον αντίκτυπο των δασμών, της αυστηρότερης επιβολής της μετανάστευσης και άλλων πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ στον πληθωρισμό και την οικονομία.

Ωστόσο, το επίκεντρο της κεντρικής τράπεζας μετατοπίστηκε γρήγορα από τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει ελαφρώς πάνω από τον στόχο του 2%, στην απασχόληση, καθώς οι προσλήψεις έχουν σχεδόν σταματήσει τους τελευταίους μήνες και το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται.

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος δανεισμού για ενυπόθηκα δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και επιχειρηματικά δάνεια και να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τις προσλήψεις.