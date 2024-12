Ευρώπη: «Όπλο» στα χέρια της ακροδεξιάς η επίθεση στην Γερμανία – Φόβοι για εξάπλωση της ρητορικής μίσους

Να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά την επίθεση του 50χρονου Σαουδάραβα στην Γερμανία για να προωθήσουν την ατζέντα τους κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. επιχειρούν οι ακροδεξιοί πολιτικοί της Ευρώπης.

Επιμέλεια: Εύη Απολλωνάτου

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν συνέδεσε άμεσα την μεταναστευτική πολιτική των Βρυξελλών με την επίθεση στην Γερμανία. Χωρίς να έχει στοιχεία ο Όρμπαν υποστήριξε ότι επιθέσεις, όπως αυτή στη Γερμανία, άρχισαν να συμβαίνουν στην Ευρώπη μόνο μετά το 2015, όταν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες εισήλθαν στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει σύνδεση» μεταξύ μετανάστευσης και τρομοκρατίας και κατηγόρησε την ηγεσία της ΕΕ ότι «θέλει το Μαγδεμβούργο να συμβεί και στην Ουγγαρία».

Η ανακοίνωση από την γερμανική αστυνομία ότι ο δράστης είναι Σαουδάραβας ο οποίος το 2016 έλαβε πολιτικό άσυλο στην Γερμανία πυροδότησε την έκρηξη των ακροδεξιών πολιτικών.

Η Άλις Βάιντελ, πρόεδρος του αντιμεταναστευτικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) της Γερμανίας διερωτήθηκε με ανάρτηση στο Χ: «Πότε θα τελειώσει αυτή η τρέλα;».

Die Bilder aus #Magdeburg sind erschütternd! In Gedanken bin ich bei den Hinterbliebenen und Verletzten. Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende? https://t.co/8Bo7zdhici

Ο Γκέερτ Βίλντερς, ο ακροδεξιός Ολλανδός πολιτικός που προωθεί εδώ και χρόνια σκληρή αντι-ισλαμική και αντιμεταναστευτική ατζέντα, χαρακτήρισε το περιστατικό «βάρβαρο» και ζήτησε να κλείσουν τα σύνορα της Ευρώπης. «Άλλη μια βάρβαρη επίθεση στην Ευρώπη – αυτή τη φορά από έναν άνδρα από τη Σαουδική Αραβία. Για άλλη μια φορά, πρέπει να θρηνήσουμε έναν απίστευτο αριθμό αθώων θυμάτων, νεκρών και τραυματιών. Για άλλη μια φορά πολιτικοί χύνουν κροκοδείλια δάκρυα. Το λέω για πάνω από 20 χρόνια: Κλείστε επιτέλους τα σύνορα», είπε ο Γκέερτ Βίλντερς.

Από την πλευρά της και η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν απέδωσε την επίθεση στην «ισλαμιστική βαρβαρότητα». «Για άλλη μια φορά, η ισλαμιστική βαρβαρότητα σπέρνει τον τρόμο στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτή η πράξη πολέμου εναντίον ενός συμβόλου του πολιτισμού μας είναι αποκαρδιωτική». ανέφερε η Μαρίν Λεπέν.

Kαι συνέχισε: «Οι σκέψεις μας σήμερα το βράδυ είναι με τα θύματα και τις οικογένειες της σφαγής που διαπράχθηκε στη μέση της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας».

Nos pensées vont ce soir aux victimes et aux familles de ce carnage perpétré en plein marché de Noël à Magdebourg en…

Ο Βρετανός ακροδεξιός πολιτικός Νάιτζελ Φάρατζ μακροχρόνιος επικριτής της μετανάστευσης, επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στις πολιτικές των ανοιχτών συνόρων. «Επιτρέψαμε να έρθουν στην Ευρώπη άνθρωποι που μισούν εμάς και τις αξίες μας. Τα Χριστούγεννα είναι ο στόχος τους. Μπορείτε να μαντέψετε γιατί;» αναρωτήθηκε ο Φάρατζ.

Αμέσως μετά τις δημόσιες δηλώσεις των ακροδεξιών πολιτικών έγινε γνωστό ότι ο 50χρονος δράστης είχε αποκηρύξει το Ισλάμ και υποστήριζε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD).

Επίσης διέμενε στην Γερμανία για πολλά χρόνια -από το 2006- και ήταν εν πολλοίς ενσωματωμένος στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό το 2016 εγκρίθηκε η αίτηση του για την χορήγηση ασύλου.

Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το κίνητρο της επίθεσης αλλά υποστηρίζουν ότι ο δράστης είχε ασπαστεί την ισλαμοφοβία. Κατηγορούσε τις γερμανικές αρχές σε αναρτήσεις του στο Χ ότι επιχειρεί να ισλαμοποιήσει την Ευρώπη με την πολιτική της στην μετανάστευση. Γι’ αυτό το λόγο και το προφίλ του δεν μπορεί να στηρίξει την ρητορική της ακροδεξιάς.

Το θέμα πήρε διαστάσεις στην Γερμανία και τελικά το AfD δήλωσε ότι ο 50χρονος δεν είναι μέλος του κόμματος. «Μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ο δράστης από το Μαγδεμβούργο ήταν μέλος του AfD», δήλωσε εκπρόσωπος της επικεφαλής του κόμματος Άλις Βάιντελ στην εφημερίδα Rheinische Post. Επιπλέον πρόσθεσε ότι το κόμμα δεν είχε καμία αίτηση του 50χρονου για εγγραφή στο AfD.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση σημειώθηκε σε προεκλογική περίοδο στην Γερμανία και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί από την ακροδεξιά για την πρόωθηση της δικής της αντιμεταναστευτικής ατζέντας.

«Το Μαγδεμβούργο βρίσκεται στην ανατολική Γερμανία, όπου η υποστήριξη για το AfD είναι αρκετά υψηλή. Έτσι, στις εκλογές συνήθως, έχουν στην περιοχή πάνω από το ένα τρίτο των ψήφων. Δηλαδή περίπου το 30% των ψήφων στην πόλη, όχι τόσο όσο στις γύρω αγροτικές περιοχές», είπε στο euronews ο Ματίας Κεντ, καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μαγδεμβούργου-Στένταλ.

«Η περιοχή γενικότερα, η ανατολική Γερμανία, αποτελεί εστία ακροδεξιών κινητοποιήσεων. Και βρισκόμαστε μπροστά σε προεκλογικές εκστρατείες μέχρι τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου. Και έτσι αυτή δεν είναι μια κρίσιμη περίοδος μόνο λόγω των Χριστουγέννων και της εμπιστοσύνης που καταστρέφεται από μια τέτοια επίθεση, αλλά, επίσης, όσον αφορά τα ζητήματα της παραπληροφόρησης και της πόλωσης και της εξάπλωσης του μίσους που θα συμβεί και θα μπορούσε να συμβεί με βάση τέτοιου είδους επιθέσεις τώρα», τόνισε ο Ματίας Κεντ.

Ενδεικτικό του διχαστικού κλίματος που επικρατεί στην Γερμανία μετά το μακελειό είναι η δήλωση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ηγέτη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος κάλεσε όλους τους πολιτικούς να ενεργήσουν υπεύθυνα. «Η φρικτή επίθεση δεν ταιριάζει με το μοτίβο που μας ήταν γνωστό έως τώρα» είπε ο Μερτς.

«Αυτό υποχρεώνει εμάς τους πολιτικούς να σταματήσουμε για λίγο και να αξιολογήσουμε αυτό που συνέβη χθες μόνο βάσει αξιόπιστων πληροφοριών», σημείωσε σε ανάρτηση στο Χ ο Φρίντριχ Μερτς. Και πρόσθεσε: «Παραμένει απαράδεκτο το γεγονός ότι μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε μόνο με φόβους και ανησυχίες και δεν μπορούμε πλέον να γιορτάζουμε ξέγνοιαστα. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Αλλά αυτή τη μέρα, η συμπόνια, η θλίψη και η βοήθεια είναι πιο σημαντικές. Η χώρα μας στέκεται ενωμένη».

Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του μακελειού στο Μαγδεμβούργο. Το παρών έδωσαν ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο Φρίντριχ Μερτς, υπουργοί και πολιτικοί.

Στην τελετή παρέστη και ο συμπρόεδρος του AfD Τίνο Κρουπάλλα, που κάλεσε την υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Νάνσι Φέιζερ να λάβει αυστηρότερα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των Γερμανών.

«Απαιτώ τώρα απαντήσεις από την υπουργό Εσωτερικών: Τι πραγματικά συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα; Τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή τη χώρα; Το ανεχόμαστε βδομάδα με την βδομάδα. Ανεχόμαστε επιθέσεις, ανεχόμαστε δολοφονίες του δικού μας λαού. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί τώρα, και αυτές οι φράσεις από πολιτικούς ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν με αυτόν τρόπο, που τις άκουσα ξανά σήμερα, πραγματικά προκαλούν αναστάτωση», δήλωσε ο Τίνο Κρουπάλλα.

Ταυτόχρονα το AfD είχε απευθύνει κάλεσμα στους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στο Μαγδεμβούργο και να διαδηλώσουν. Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου αρκετοί ακροδεξιοί και νεοναζί διαδήλωσαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 1.000 ήταν οι ακροδεξιοί στην πορεία.

Thorsten Heise lässt in Magdeburg Abschiebe-Ruf gegenüber “schuldigen” Politikern skandieren und fordert die extrem rechte Demo auf, Vereine, Feuerwehren und Behörden zu “unterwandern”. Dann ruft Heise in Anlehnung an eine NS-Parole: “Deutschland, erwache aus Deinem bösen Traum.” pic.twitter.com/B5xDTVSJMA

— Thomas Vorreyer (@tvorreyer) December 21, 2024