Ερυθρά Ημισέλινος: Το Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθεί το νοσοκομείο Αλ Κοντς της Γάζας – ΒΙΝΤΕΟ

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι έλαβε προειδοποίηση από δυνάμεις του Ισραήλ να εκκενώσει αμέσως το νοσοκομείο Αλ Κοντς της Γάζας.

Στο νοσοκομείο αυτό νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 400 ασθενείς και φιλοξενούνται 12.000 εκτοπισμένοι άμαχοι, υποστηρίζει η παλαιστινιακή οργάνωση αρωγής και περίθαλψης.

Η Ερυθρά Ημισέληνος απηύθυνε κατεπείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα, αναφέροντας: «Καλούμε τον κόσμο να αναλάβει αμέσως και επειγόντως δράση για να εμποδίσει μια νέα σφαγή, σαν εκείνη που συνέβη στο Νοσοκομείο Βαπτιστών Αλ Άχλι».

Urgent Appeal🚨

PRCS faces an imminent threat. The IOF demands the evacuation of Al-Quds Hospital, a sanctuary for over 400 patients and around 12,000 displaced civilians.

We call the international community to act urgently, averting another catastrophe like Al-Ahli Hospital

— PRCS (@PalestineRCS) October 20, 2023