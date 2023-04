Ερντογάν: Η «ιογενής γαστρεντερίτιδα» και οι φήμες για την υγεία του στην τελική ευθεία για τις εκλογές

Φουντώνουν τα σενάρια για την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ακύρωση και των σημερινών δημόσιων εμφανίσεών του, για δεύτερη συνεχή ημέρα, μόλις 17 ημέρες πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Τούρκου προέδρου, γεγονός που τροφοδοτεί τις φήμες λόγω και των εγχειρήσεων στις οποίες έχει υποβληθεί στο παχύ έντερο, το 2011 και το 2012.

Τότε, ο τότε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε διαψεύσει δημοσίως ότι πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου και είχε εξηγήσει ότι υπεβλήθη σε επέμβαση για την αφαίρεση πολυπόδων.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας βρίσκεται αντιμέτωπος με ιογενή γαστρεντερίτιδα.

Το επεισόδιο ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης. Ο Ερντογάν επρόκειτο να δώσει μακρά συνέντευξη σε δύο τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, λιγότερο από 20 ημέρες πριν από τις εκλογές και αφού έκανε τρεις δημόσιες εμφανίσεις σε ισάριθμες πόλεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Η εκπομπή καθυστέρησε χωρίς εξηγήσεις για μιάμιση ώρα και διακόπηκε αιφνιδιαστικά στο δέκατο λεπτό. «Ο, γουάου», ακούστηκε μία άγνωστη φωνή πίσω από την κάμερα πριν διακοπεί η μετάδοση, ενώ ο δημοσιογράφος που διατύπωνε την ερώτησή του σηκωνόταν από την θέση του.

Κάτωχρος, ο Ερντογάν εμφανίσθηκε στην οθόνη ένα τέταρτο αργότερα περικόπτοντας την συνέντευξη και εξηγώντας ότι έχει «κολλήσει ιογενή γαστρεντερίτιδα».

Σε tweet, ο Ερντογάν δήλωσε χθες ότι «ξεκουράζεται στο σπίτι κατόπιν συμβουλής των γιατρών», ακυρώνοντας τρεις επισκέψεις στην κεντρική Ανατολία.

«Δεν υπάρχει ανησυχία, είναι καλά. Πιστεύω ότι θα επαναλάβει το πρόγραμμά του από αύριο», δήλωσε η υπουργός Οικογένειας Ντέρια Γιανίκ στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο 69χρονος Τούρκος πρόεδρος θα εμφανισθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στα εγκαίνια του πρώτου πυρηνικού σταθμού της Τουρκίας, του σταθμού του Άκουγιου, σε μία προσπάθεια να διαψεύσει τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του.

Η τελετή των εγκαινίων του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου, που κατασκευάσθηκε από τον ρωσικό κολοσσό Rosatom, επρόκειτο να είναι σημαντική για την εικόνα του Τούρκου προέδρου εκδήλωση, για την οποία ο Ερντογάν επεδίωξε την παρουσία και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που επίσης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε μία προσπάθεια να διαλύσει τις φήμες που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση της ματαίωσης της παρουσίας του Ερντογάν σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαρετίν Αλτούν, απαντώντας στις φήμες ότι ο Τούρκος πρόεδρος υπέστη έμφραγμα, έγραψε στο Twitter:

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τέτοιους αβάσιμους ισχυρισμούς σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του προέδρου @RTErdogan».

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.

The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.

No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023