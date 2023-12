Επτά χρόνια χωρίς τον Τζορτζ Μάικλ: Το «Last Christmas» και η τραγική σύμπτωση με τον θάνατο της αδελφής του

Το ημερολόγιο έγραφε 25 Δεκεμβρίου 2016 όταν ο διάσημος τραγουδιστής Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Γκόρινγκ του Οξφορντσάιρ της Αγγλίας, σε ηλικία 53 ετών.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, πέθανε από φυσικά αιτία, καθώς έπασχε από μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδα και ηπατική στεάτωση. Κηδεύτηκε τρεις μήνες μετά τον θάνατο του, στις 29 Μαρτίου 2017, στο κοιμητήριο Highgate West του βόρειου Λονδίνου.

Τραγική σύμπτωση το ότι τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, τα Χριστούγεννα του 2019 πέθανε η αδελφή του Μέλανι Παναγιώτου. Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της από τη μεγαλύτερη αδελφή τους, Γιώτα Παναγιώτου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο θάνατός της δεν ήταν ύποπτος. «Η αστυνομία κλήθηκε από το ΕΚΑΒ του Λονδίνου στις 19:35 την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και ανέφερε τον ξαφνικό θάνατο μίας γυναίκας, ηλικίας περίπου 50 ετών, στη διεύθυνση Oak Hill Park, NW3. Ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος», ανέφερε τότε η Μητροπολιτική Αστυνομία. Ο δικηγόρος της οικογένειας Τζον Ριντ, δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Μέλανι πέθανε ξαφνικά. Απλά ζητάμε την τήρηση της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας, σε αυτή την θλιβερή συγκυρία. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια».

Η ζωή και η πορεία του Τζορτζ Μάικλ

Ο Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Ιουνίου 1963 και έγινε διάσημος με το όνομα Τζορτζ Μάικλ.

Ήταν συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός. Έγινε παγκοσμίως γνωστός κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990 ως καλλιτέχνης της σόουλ και της ποπ μουσικής. Έχει πουλήσει περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Ο πατέρας του ήταν Κύπριος εστιάτορας που μετακόμισε στο Λονδίνο και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια.

Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος Fantastic έφτασε στο Νο. 1 στο ΗΒ το 1983, όπως και ο επόμενος, Make it Big το 1984, ο οποίος περιλάμβανε και το σόλο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ Careless Whisper, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 25 χώρες.

Δείτε το βιντεοκλίπ του Last Christmas:

Επίσης, ήταν μέλος του συγκροτήματος BandAid το οποίο τραγούδησε το Do They Know It’s Christmas?.

Οι Wham διαλύθηκαν το 1986. Από τότε ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος σόλο δίσκος του, Faith, που κυκλοφόρησε το 1987, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ο Τζορτζ Μάικλ έχει 7 νούμερο 1 τραγούδια στο ΗΒ και 8 νούμερο 1 τραγούδια στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ.

Επίσης, έχει κερδίσει πολυάριθμα μουσικά βραβεία κατά τη διάρκεια της 30-ετούς καριέρας, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Brit, τεσσάρων MTV Video Music Awards, τριών Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και δύο βραβείων Γκράμι.

Το 2004, η Ακαδημία Ραδιοφώνου ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα έργα παίχθηκαν περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο την περίοδο 1984-2004.

Το 1998, ο Τζορτζ Μάικλ ανακοίνωσε ότι ήταν ομοφυλόφιλος μετά τη σύλληψή του στις 7 Απριλίου για άσεμνη συμπεριφορά σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες. Το 2006, συνελήφθη πρώτη φορά για κατοχή παράνομων ουσιών.

Στις 24 Αυγούστου 2010 παραδέχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών και στις 14 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε 8 εβδομάδες φυλάκισης, πρόστιμο και πενταετή απαγόρευση οδήγησης. Απελευθερώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης.

Ο Τζορτζ Μάικλ πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 με την ονομασία 25 Live tour. Στις 14 Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Symphonica, το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δείτε το βιντεοκλίπ του περίφημου Freedom:

Η διαθήκη

Εκτός διαθήκης άφησε ο Τζορτζ Μάικλ τους δύο πρώην εραστές του Φάντι Φαουάζ και Κένι Γκος, ενώ την περιουσία του των 97.6 εκατ. λιρών την άφησε στις αδελφές του, τους φίλους του και άλλα συγγενικά του πρόσωπα.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, όπως και τα σπίτια του στο Λονδίνο ο Βρετανοκύπριος Τζορτζ Μάικλ τα άφησε στις αδελφές του Μέλανι και Γιόντα. Μικρότερη περιουσία άφησε στον πατέρα του Κυριάκο και σε στενούς φίλους αλλά και σε μέλη του προσωπικού του.

Η αδελφή του Γιόντα θα αποφασίσει ποιοι φίλοι θα λάβουν τι από τη διαθήκη. Πηγή ανέφερε στη βρετανική Sun, ότι “ο Τζορτζ ήταν αφοσιωμένος στον πατέρα και τις αδελφές του, θα τις πρόσεχε για πάντα. Είναι μια όμορφη χειρονομία να συμπεριλάβει τους κοντινούς του φίλους. Αλλά εν τέλει τα άφησε όλα στη Γιόντα ξέροντας ότι πάντα θα έκανε το σωστό πράγμα”. Ο Φάντι Φαουάζ που ήταν μαζί του τέσσερα χρόνια και ήταν αυτός που εντόπισε τον Μάικλ νεκρό στο κρεβάτι του, αλλά και ο Κένι Γκος σύντροφός του επί 15 χρόνια δεν πήραν ένα σεντ από τη σχεδόν 100 εκατ. λιρών περιουσία.

Ένα πιάνο που ανήκε στο παρελθον στον Τζον Λένον δωρίστηκε στο Ίδρυμα The Mill Charitable. Η ιδιωτική συλλογή Έργων Τέχνης δημοπρατήθηκε αντί 9.264.000 λιρών από τους Christie’s.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Last Christmas»

Το τραγούδι «Last Christmas» μπορεί να έχει συνδεθεί με τα Χριστούγεννα αλλά ελάχιστη σχέση έχει με αυτά.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, το άλλο μέλος των Wham!, o Άντριου Ρίτζλεϊ, αποκάλυψε την ιστορία του.

«Είχαμε επισκεφτεί τους γονείς του Τζορτζ (σ.σ Μάικλ) και χαλαρώναμε στο σπίτι βλέποντας τηλεόραση, όταν ο Τζορτζ, σχεδόν απαρατήρητος, πήγε στον πάνω όροφο. Όταν επέστρεψε κάτω, ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του, σαν να είχε ανακαλύψει χρυσό, κάτι που, κατά μία έννοια, το είχε κάνει. Πήγαμε τότε στο παλιό του δωμάτιο, και μου έπαιξε την θλιβερή και σαγηνευτική μελωδία της εισαγωγής. Ο Τζορτζ, είχε δημιουργήσει μουσική αλχημεία αποστάζοντας την ουσία των Χριστουγέννων, σε μουσική».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1984 στο Λονδίνο. Ο Τζορτζ Μάικλ έγραψε, ερμήνευσε και έπαιξε όλα τα όργανα ενώ είχε διακοσμήσει το στούντιο χριστουγεννιάτικα για να μπορέσει να μπει στο κλίμα.

Το βίντεο κλιπ του Last Christmas, δείχνει τον Τζορτζ και τον Άντριου να πηγαίνουν να συναντήσουν φίλους σε ένα εξοχικό θέρετρο σκι. Γίνεται ξεκάθαρο από νωρίς ότι ο χαρακτήρας της κοπέλας του Άντριου ήταν προηγουμένως σε σχέση με τον Μάικλ και ότι το τραγούδι απευθύνεται σ’ αυτήν. Υπάρχει μια σύντομη αναδρομή σε προηγούμενα Χριστούγεννα, που δείχνει τον χαρακτήρα του Μάικλ να δίνει μια καρφίτσα στην γυναίκα, την οποία φέτος φορά ο Άντριου, υποδηλώνοντας σαφώς ότι η γυναίκα έκανε το ίδιο δώρο στον νέο της έρωτα.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως δεύτερη πλευρά «Everything she wants» και φαινόταν ως ένα σίγουρο νούμερο 1.