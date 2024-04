Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Η πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας κατέρριψε ιρανικά drones, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων

Ιορδανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν δεκάδες ιρανικά drones στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της Ιορδανίας, τα οποία κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λίγο νωρίτερα, το Ιράν είχε προειδοποιήσει την Ιορδανία να μην προβεί σε ενέργειες υποστήριξης του Ισραήλ στη διάρκεια των αντιποίνων της Τεχεράνης για την πρόσφατη επίθεση στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι «καλά πληροφορημένη στρατιωτική πηγή ανέφερε: παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις της Ιορδανίας κατά τη διάρκεια των αντιποίνων… και εάν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ενέργεια (υποστήριξης του Ισραήλ), θα είναι ο επόμενος στόχος».

BREAKING: 🇮🇱🇮🇷The first batches of drones are arriving in Israel.

Jordan failed to intercept themhttps://t.co/BDF18qvsMS pic.twitter.com/vqJ1KcbqTm

— Megatron (@Megatron_ron) April 13, 2024