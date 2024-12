Επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου: Υπό την επήρεια ναρκωτικών ο Σαουδάραβας γιατρός – Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Ο απολογισμός της τρομακτικής επίθεσης, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/12), στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στην Γερμανία, είναι πλέον πέντε νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες, εκ των οποίων, οι 41 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του κρατιδίου Σαξωνίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ.

Υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας βρισκόταν ο Ταλέμπ Α., ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά του Μαγδεμβούργου. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το προκαταρκτικό τεστ ήταν θετικό, αλλά λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μόνο έπειτα από την ενδελεχή εξέταση από τους ειδικούς.

Ο 50χρονος Σαουδάραβας είναι ψυχίατρος και εργαζόταν σε κλινική του Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, απουσίαζε πολύ συχνά από την εργασία του, επικαλούμενος ασθένεια.

Το περιοδικό αναφέρει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία είχε ενημερώσει τρεις φορές τις γερμανικές υπηρεσίες για τον Ταλέμπ Α.

🚨 #BREAKING : INSANE footage shows the moment a car RAN OVER multiple CIVILIANS in Magdeburg, Germany! pic.twitter.com/EHsQ4BPV6v

Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-‘Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Ενδεικτικά, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

Η στιγμής της σύλληψης του 50χρονου

Police reports of between 60 to 80 injured and 12 casualities. #Germany #Christmas #Magdeburg pic.twitter.com/IRRtz12ROP

