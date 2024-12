Επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου: Τα 3 λεπτά της «κόλασης» – Το χρονικό του απόλυτου τρόμου

Μόλις 5 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ένα πέπλο πένθους σκέπασε την Γερμανία, όταν σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα 9χρονο παιδί, και ακόμη 200 τραυματίστηκαν, κατά την διάρκεια της τρομακτικής επίθεσης ενός 50χρονου Σαουδάραβα γιατρού, που έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αυτοκίνητο πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου, που θεωρείται μία από τις πιο όμορφες της Γερμανίας και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, μετατράπηκε σε έναν τόπο τραγωδίας. Ο «οδηγός του θανάτου», Ταλέμπ Α., σκόρπισε τον τρόμο, αφού παράσερνε επί εκατοντάδες μέτρα ανυποψίαστους επισκέπτες, και κατηγορείται για πέντε ανθρωποκτονίες και 200 περιπτώσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η «φονική» πορεία της μαύρης BMW X-5 έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Ο 50χρονος διανύει ανεξέλεγκτος περίπου 400 μέτρα και μέσα σε τρία λεπτά, απόλυτης φρίκης, η γιορτή μετατρέπεται σε εφιάλτη. Κραυγές, τραυματίες και νεκροί. Κάποιοι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν, άλλοι «παγώνουν» από το σοκ.

19:00: Ένα αυτοκίνητο εισβάλλει στην αγορά. Αν και ο χώρος είναι ασφαλισμένος με τσιμεντένιες κολώνες, φαίνεται πως δεν ήταν αρκετό. Ο οδηγός διαπερνά από ένα κενό στον δρόμο “Breiter Weg”, επιταχύνει και τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στον διάδρομο ανάμεσα στους πάγκους.

19:02: Οι πρώτες κλήσεις έκτακτης ανάγκης ακούγονται στην αστυνομία. Περιπολικά και ασθενοφόρα σπεύδουν στο σημείο.

19:08: Οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν στην χριστουγεννιάτικη αγορά. Η εικόνα είναι χαοτική, αφού τραυματίες βρίσκονται στο έδαφος, και επικρατεί ο απόλυτος πανικός και ο φόβος. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη.

Από τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο, ήταν ο 22χρονος πυροσβέστης Γιοχάνης, ο οποίος αργότερα περιέγραψε στους δημοσιογράφους της Bild ότι: «Ήταν σαν να βρισκόμουν σε μία κακή ταινία. Έτρεξα μέσα από την κατεστραμμένη αγορά, και οι άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι δεξιά και αριστερά. Το μόνο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου ήταν “ποιον θα βοηθήσω πρώτα;”. Τελικά, πήγα σε εκείνους ου δεν είχαν ήδη κάποιον κοντά τους και τους μετέφερα στους χώρους περίθαλψης».

Και συνεχίζει: «Χρησιμοποίησα έναν μαρκαδόρο για να γράψω στο πρόσωπο των τραυματιών τις λέξεις “πράσινο”, “κίτρινο” ή “κόκκινο”, ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους».

Λίγη ώρα αργότερα, δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται στην Ernst-Reuter-Allee, λίγα μόλις μέτρα από τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Σύμφωνα με το «Magdeburger Volksstimme, αστυνομικοί καταφέρνουν να σταματήσουν το μαύρο SUV, καθώς προσπαθεί να κάνει αναστροφή. Ο Ταλέμπ Α. βγαίνει έξω. Δευτερόλεπτα αργότερα, καταφθάνουν ενισχύσεις και οι αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν.

