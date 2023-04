Έντρεντ Γουίτινγχαμ: Ποιος είναι ο ακτιβιστής που «κατέστρεψε» το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σνούκερ

Ο Έντρεντ Γουίτινγχαμ, ο 25χρονος ο οποίος κάλυψε ένα τραπέζι σνούκερ, κατηγορία μπιλιάρδου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με πορτοκαλί σκόνη και ζητούσε χρήματα για να χρηματοδοτήσει παρόμοιες ενέργειες, έχει μεγαλώσει σύμφωνα με την Daily Mail σε ένα καταπράσινο προάστιο του Κέμπριτζ, όπου τα σπίτια πωλούνται για περισσότερο από 1 εκατομμύριο λίρες.

Το οικογενειακό του περιβάλλον

Ο πατέρας του είναι διευθυντής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και η μητέρα του είναι οδοντίατρος. Έχει δύο αδελφούς και μία αδελφή και μεγάλωσε σε ένα ημιανεξάρτητο σπίτι, αξίας 600.000 λιρών. Ο αδερφός του Χέινς, που είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα στα αδέρφια, είναι ανώτερος επιστήμονας δεδομένων στην AstraZeneca και έδωσε το πέντε τοις εκατό του μισθού του πέρυσι, σε έναν οργανισμό για το κλίμα. Ο πατέρας του Έντρεντ αρνήθηκε να σχολιάσει τις ακτιβιστικές δράσεις του γιου του.

Ένας φιλήσυχος γείτονας

Οι γείτονες του νεαρού ακτιβιστή, τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήσυχο και ντροπαλό παιδί, μέχρι την ημέρα που έφυγε για να σπουδάσει πολιτική, φιλοσοφία και οικονομικά το 2020 στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ. Ο Γουίτινγχαμ πριν ένα χρόνο ξεκίνησε να συμμετάσχει στην “εμφύλια εξέγερση” κατά της κλιματικής αλλαγής και έγινε κορυφαίος ακτιβιστής του κινήματος Just Stop Oil, ενώ φέρεται να καυχιέται για τις φορές που έχει συλληφθεί. Βέβαια δεν ανησυχεί πως το ποινικό του μητρώο θα επηρεάσει τις μελλοντικές επαγγελματικές του προοπτικές. Ακόμα είναι αρνητικός ως προς το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιού, λόγω των φόβων του για το μέλλον του πλανήτη.

“Με έχουν συλλάβει έξι φορές και ήμουν στη φυλακή για μια εβδομάδα υπό κράτηση. Δεν θα έβγαινα στους δρόμους να συλλαμβάνομαι, να πηγαίνω φυλακή, αν η κυβέρνηση είχε κάνει το σωστό”. δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ξεκαθαρίζοντας πως οι ακτιβιστικές ενέργειες θα συνεχιστούν μέχρι η κυβέρνηση να δεσμευτεί να τερματίσει όλες τις νέες άδειες ορυκτών καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Just Stop Oil protester Edred Whittingham, a 25-year-old Politics, Philosophy and Economics student at Exeter University, tossed orange paint over a snooker table during the World Championship before being dragged away.

I hope he receives the right punishment. pic.twitter.com/Kbh4KaZryy

— Trevor Coult MC (@TrevorCoultMC) April 18, 2023