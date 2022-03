Εμανουέλ Μακρόν: «Υπήρξα αξιόπιστος» – Παρουσίασε τις βασικές γραμμές του προεκλογικού προγράμματός του

Τα κύρια σημεία του προγράμματος του, για τη δεύτερη προεδρική θητεία που διεκδικεί, παρουσίασε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Της Μαρίας Δεναξά

Ο Μακρόν ανακοίνωσε μεταρρύθμιση του ενεργού εισοδήματος αλληλεγγύης RSA η οποία θα περιλαμβάνει “την υποχρέωση όσων το λαμβάνουν να αφιερώνουν 15 έως 20 ώρες την εβδομάδα σε μια δραστηριότητα που θα οδηγήσει στην επαγγελματική επανένταξη τους”, είτε μια θέση εργασίας είτε κατάρτιση. Διαβεβαίωσε επίσης ότι οι δικαιούχοι θα τύχουν “καλύτερης υποστήριξης”.

Ο Μακρόν επιθυμεί επίσης τη μεταρρύθμιση του γαλλικού ΟΑΕΔ, ώστε να γίνει ένα “one-stop shop”, όπως είπε για τους αιτούντες, με τη νέα ονομασία France travail. “Η πλήρης απασχόληση είναι “εφικτή μέσα στα επόμενα 5 χρόνια”, είπε.

Ο κορμός του προγράμματος του Εμανουέλ Μακρόν, που συμπεριλαμβάνει περίπου εκατό μέτρα, θα περιληφθεί λεπτομερώς σε ένα φυλλάδιο 24 σελίδων, το οποίο θα αποσταλεί ταχυδρομικώς σε περίπου 6 εκατομμύρια νοικοκυριά αυτό το Σαββατοκύριακο. Τις τελευταίες ημέρες, έχουν ήδη διαρρεύσει περίπου είκοσι προτάσεις του, όπως η επιμήκυνση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη ή η μείωση του φόρου κληρονομιάς.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιθυμεί:

– να ενισχύσει “την αυτονομία των πανεπιστημίων , ώστε να καταστούν πλήρεις ερευνητικοί φορείς”. (Η Αυτονομία θα είναι και οικονομική με αποσύνδεση από την κρατική χρηματοδότηση)

– μια “μεταρρύθμιση του επαγγελματικού λυκείου

– να εδραιώσει ένα “βιώσιμο οικονομικό μοντέλο για την ελεύθερη και ανεξάρτητη πληροφόρηση”. Θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τη δημιουργία καλλιτεχνών, εγκαινιάζοντας το δεύτερο στάδιο της πολιτιστικής επιτροπής.

President Macron on the army: “We need to step up our investments to be able to face a high-intensity war that can return to our continent” pic.twitter.com/jyzn23nS9c https://t.co/yjhSn5jGXD via @BFMTV

— Liveuamap (@Liveuamap) March 17, 2022