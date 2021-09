Έκρηξη στη Σουηδία: Τουλάχιστον 25 τραυματίες

Περίπου 25 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκέτεμποργκ στη Σουηδία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TT.

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της πως εργάζεται για την απομάκρυνση ανθρώπων που ζουν στην περιοχή.

#Gothenburg explosion: The explosion occurred in a residential building in #Göteborg, Sweden. At least 24 people have been taken to hospital. Most of them by “Bus” as the ambulances come late. pic.twitter.com/S3BeZdfYra

