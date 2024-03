Έκρηξη σε εστιατόριο στην Κίνα: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες – Διαρροή αερίου η πιθανή αιτία

Αξιωματούχοι στην κομητεία Σανχέ στην Κίνα, περίπου 50 χιλιόμετρα από το Πεκίνο, ανακοίνωσαν σήμερα πως άρχισε να διενεργείται έρευνα της αστυνομίας για την καταστροφική, πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο που προσέφερε κυρίως κοτόπουλο, ενώ ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε σε τουλάχιστον 7 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 14 άνθρωποι έλαβαν εξιτήριο από νοσοκομείο όπου είχαν διακομιστεί.

Οι Αρχές πιστεύουν πως η έκρηξη, που έγινε χθες λίγο πριν από τις 08:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), οφειλόταν σε διαρροή αερίου. Η καταστροφή ήταν εκτεταμένη, το κτίριο όπου στεγαζόταν το εστιατόριο κατέρρευσε, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε άλλα και σε οχήματα στον περιβάλλοντα χώρο.

Πυρκαγιές και θανατηφόρα δυστυχήματα καταγράφονται συχνά στην Κίνα, εξαιτίας της χαλαρότητας στην εφαρμογή και στην επιβολή των κανονισμών ασφαλείας. Σε βαθμό που ο Πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ έδωσε στην αρχή της χρονιάς «σημαντικές οδηγίες» για να μειωθεί «ο αριθμός των ατυχημάτων».

Τον Φεβρουάριο, πυρκαγιά σε πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στην πόλη Νανκίν, στην ανατολική Κίνα. Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κατάστημα στη Σινγιού (κεντρική Κίνα). Μόλις 5 ημέρες νωρίτερα, πυρκαγιά στον κοιτώνα σχολείου στοίχισε τη ζωή σε 13 παιδιά.

Τον Ιούνιο, έκρηξη σε εστιατόριο στοίχισε τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ωθώντας τις αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να αρχίσουν εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ασφάλειας.

Authorities in China’s northern province of Hebei reported a large explosion at a restaurant, believed to be caused by a suspected gas leak, that killed at least two people, with 26 others sustaining injuries https://t.co/29R37Omfc5 pic.twitter.com/HGRH2gKG0e

— Reuters (@Reuters) March 13, 2024