Εκλογές Τουρκία – Ερντογάν: Μοίρασε χρήματα σε παιδιά στο εκλογικό κέντρο που ψήφισε

Με κάθε τρόπο προσπαθεί να γύρει την πλάστιγγα υπέρ του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να διατηρηθεί στην προεδρία της Τουρκίας μετά τις σημερινές εκλογές.

Τη στιγμή που οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραφαν την είσοδο του στο εκλογικό τμήμα που πήγε να ψηφίσει, ο ίδιος δεν δίστασε μοιράσει λεφτά. Συγκεκριμένα, όταν είδε αρκετά παιδιά συγκεντρωμένα να τον πλησιάζουν, έβαλε το χέρι στην τσέπη και πέρα από την αγάπη που μοίρασε έδωσε αρκετές τουρκικές λίρες και χαμόγελα. Όπως ήταν φυσικό τα παιδιά που ήταν σε Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης που λειτουργεί ως εκλογικό κέντρο δεν έχασαν την ευκαιρία και μαζεύτηκαν γύρω του.

Watch: Turkish President Recep Tayyip #Erdogan casts his vote in the presidential and parliamentary elections in Istanbul. #Turkey https://t.co/sS0gnYvMam pic.twitter.com/Q20VCNw7A0

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 14, 2023