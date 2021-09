Εκλογές στη Γερμανία: Viral η γκάφα του Άρμιν Λάσετ στην κάλπη

Viral έχει γίνει η γκάφα του Άρμιν Λάσετ ενώ έριχνε την ψήφο του στην κάλπη, για τις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία.

Ο υποψήφιος καγκελάριος της Γερμανίας δίπλωσε λανθασμένα την ψήφο του, αποκαλύπτοντας έτσι κατά λάθος ποιον ψήφισε. Ωστόσο, οι αρμόδιοι της εκλογικής επιτροπής είπαν ότι η ψήφος είναι έγκυρη.

“Before leaving the polling booth the voter has to fold the ballot paper in such a way that the markings cannot be seen”

Conservative chancellor candidate @ArminLaschet voting at #btw21: pic.twitter.com/4gQSBJdA47

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) September 26, 2021