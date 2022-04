Εκλογές στη Γαλλία: Μάχη Μακρόν-Λεπέν στον δεύτερο γύρο – “Κλειδί” οι ψηφοφόροι του Μελανσόν

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Εμανουέλ Μακρόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, ο οποίος κατάφερε να ανοίξει την ψαλίδα από τη δεύτερη Μαρίν Λεπέν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού ΒFM, συγκεντρώνει το 28,5% των ψήφων έναντι 24,2% της ηγέτιδας της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν. Ακολουθούν με 20,2% ο Ζαν Λικ Μελανσόν που τοποθετείται στη ριζοσπαστική αριστερά, με 7,1% ο ακροδεξιός Ερίκ Ζεμούρ και με 5,1% η κεντροδεξιά Βαλερί Πεκρές. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κινούνται κάτω από το 5%.

Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα θεωρείται σχετικά ικανοποιητικό για τον Μακρόν, λιγότερο ικανοποιητικό για τη Λεπέν, εξαιρετικά ικανοποιητικό για τον Μελανσόν, αρνητικό για τον Ερίκ Ζεμούρ και «καταστροφικό» για τα κάποτε παραδοσιακά κόμματα της Γαλλίας, δηλαδή τους Ρεπουμπλικανούς, τους Οικολόγους, τους Σοσιαλιστές και τους Κομμουνιστές.

Το ενδιαφέρον όλων τώρα στρέφεται στα μηνύματα που θα θελήσουν να δώσουν οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν περνούν στο δεύτερο γύρο. Η Βαλερί Πεκρές από τους Ρεπουμπλικανούς, η Αν Ινταλγκό από τους Σοσιαλιστές, ο Φαμπιέν Ρουσέλ από τους Κομμουνιστές και ο Γιανίκ Ζαντό έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δηλώσει την υποστήριξή τους στον Μακρόν, ενώ ο Ζεμούρ στη Λεπέν. Ο Μελανσόν σε δηλώσεις του μετά τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα κάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους ψηφοφόρους του να μην ψηφίσουν τη Λεπέν.

Οι τέσσερις υποψήφιοι, ο Γιανίκ Ζαντό από τους Οικολόγους, ο Φαμπιέν Ρουσέλ από τους Κομμουνιστές, η Αν Ινταλγκό από τους Σοσιαλιστές και η Βαλερί Πεκρές από τους Ρεπουμπλικανούς, αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% των ψήφων στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να ψηφίσουν τον Εμανουέλ Μακρόν στον δεύτερο γύρο, για να μπλοκάρουν την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν.

O Mελανσόν, στις πρώτες του δηλώσεις, είπε πως “καμία φωνή δεν πρέπει να πάει στην άκρα δεξιά γιατί ο κόσμος δεν έχει τίποτα να κερδίσει από αυτό”. Περήφανος για την καλή δουλειά δήλωσε ο Ζαν Λυκ Μελανσόν και για την τεράστια δύναμη που επέδειξαν οι συνεργάτες του. Όπως σημείωσε: “Τώρα είναι στο χέρι σου. Ξέρουμε ποιον δεν θα ψηφίσουμε ποτέ… δεν πρέπει να στηρίξετε τη Λεπέν… δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μία ψήφος υπέρ της Λεπέν στον δεύτερο γύρο… Οι Γάλλοι ξέρουν τι να κάνουν, είναι ικανοί να αποφασίσουν. Δεν πρέπει να δώσετε φωνή στην κυρία Λεπέν” , επανέλαβε ο υποψήφιος του LFI, ενώ τόνισε: “Ξέρω το καθήκον μου. Ο αγώνας συνεχίζεται”.

Στο μεταξύ, οι υποστηρικτές του Μελανσόν είναι απαρηγόρητοι για το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά σίγουρα είναι αποφασισμένοι να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο την ακροδεξιά της Λεπέν. Όπως μετέδωσε η Le Figaro, οι περισσότεροι που βρίσκονταν στο αρχηγείο του Μελανσόν τη στιγμή ανακοίνωσης των exit poll, είπαν πως θα ψηφίσουν τον Μακρόν στον δεύτερο γύρο, αν και με βαριά καρδιά, Όπως σημείωσαν οι περισσότεροι θα ήθελαν να απέχουν από τις κάλπες, αλλά κάποιοι “δίνουν στον εαυτό τους χρόνο να χωνέψει” … Γιατί «πρέπει να μπλοκάρουμε την ακροδεξιά”. Κανένας από τους υποστηρικτές του Μελανσόν που ερωτήθηκε δεν θα ψηφίσει τη Μαρίν Λεπέν.

Η Μαρίν Λεπέν που στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Γαλλίας θα αντιμετωπίσει τον Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις μετά τα exit poll: “Οι Γάλλοι μου έκαναν την τιμή να προκριθώ στον δεύτερο γύρο. Εκφράζω στους ψηφοφόρους την πιο ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη. Βλέπω την ελπίδα ότι οι δυνάμεις ανάκαμψης της χώρας ανεβαίνουν. Όλοι όσοι σήμερα δεν ψήφισαν τον Εμανουέλ Μακρόν καλούνται να συμμετάσχουν στην επανένωση της Γαλλίας”.

“Αυτό που διακυβεύεται στις 24 Απριλίου είναι κοινωνική επιλογή, επιλογή πολιτισμού”, είπε η Μαρίν Λεπέν, μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: “Από την ψήφο σας εξαρτάται σε όλη τη γαλλική επικράτεια η πρωτοκαθεδρία της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού, τα ήθη και τα έθιμα και ο τρόπος ζωής των Γάλλων”.

Υποσχέθηκε ότι εάν εκλεγεί στη γαλλική προεδρία, θα είναι πρόεδρος όλων των Γάλλων και θα κάνει “τα πάντα για να είναι η Γαλλία δύναμη ειρήνης, να παραμείνει κυρίαρχη και να μπορούν οι Γάλλοι να αποφασίζουν για τους εαυτούς τους και να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι θα ελέγξει τη μετανάστευση και θα αποκαταστήσει την ασφάλεια για όλους.

Η Αν Ινταλγκό, η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού και υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, κάλεσε τους ψηφοφόρους της να στηρίξουν τον Εμανουέλ Μακρόν. “Σας καλώ με σοβαρότητα να καταψηφίσετε την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν χρησιμοποιώντας το ψηφοδέλτιο του Εμανουέλ Μακρόν», είπε η Αν Ινταλγκό και πρόσθεσε: “Ορκίζομαι ότι θα βάλω όλη μου την ενέργεια σε μια ισχυρότερη, πιο όμορφη και πιο δίκαιη Ρεπουμπλικανική Γαλλία” ενώ σημείωσε “για να μην πέσει η Γαλλία στο μίσος όλων εναντίον όλων, σας καλώ επίσημα να ψηφίσετε στις 24 Απριλίου κατά της ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν”.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων IFOP, η Ινταλγκό αναμένεται να λάβει το 1,9% των ψήφων του πρώτου γύρου.

Η υποψήφια της Δεξιάς, Βαλερί Πεκρές, στην ομιλία της μετά την αποτυχία της στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών τόνισε πως ο Μακρόν παίζει με τη φωτιά. “Είναι μια προσωπική και συλλογική απογοήτευση, αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για το ρόλο μου σε αυτήν την ήττα” είπε αναλαμβάνοντας την ευθύνη και πρόσθεσε ότι θα ψηφίσει τον Εμανουέλ Μακρόν για να αποτρέψει την ανάληψη της εξουσίας από τη Μαρίν Λεπέν, που έχει όντως μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων.

🇫🇷 Valérie Pécresse: “This result is a personal and collective disappointment, I take responsibility for all my part in this defeat.”

At an estimated 4-5% vote projection, this will be the worst presidential election result ever for the centre-right Republicans.#JeVote #poll pic.twitter.com/uX5DIdhuUC

— European Insider (@Europa_Insider) April 10, 2022