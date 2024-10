Εφιάλτης στο υπνοδωμάτιο: Οικογένεια ανακάλυψε δύο δηλητηριώδη φίδια κάτω από κρεβάτι – Δείτε βίντεο

Μια οικογένεια στην Ινδία βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη, όταν ανακάλυψε δύο δηλητηριώδη φίδια κάτω από το κρεβάτι τους.

Τα φίδια, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως Bungarus walli, ήταν μπλεγμένα μεταξύ τους, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα – αν το παρακολουθείς σε απόσταση.

Ένας υπάλληλος της Ινδικής Δασικής Υπηρεσίας (IFS) μοιράστηκε στο X το βίντεο που έγινε γρήγορα viral, αποκαλύπτοντας ότι ένα μέλος της ομάδας του έλαβε τα μεσάνυχτα μια επείγουσα κλήση για βοήθεια.

«Ένα από τα καλύτερα στελέχη μας έλαβε μια επείγουσα κλήση από ένα χωριό αργά το βράδυ. Φανταστείτε δύο εξαιρετικά δηλητηριώδη Wall’s Krait να είναι “κλειδωμένα” σε μια μονομαχία μέσα στο υπνοδωμάτιο κάποιου», έγραψε στην ανάρτησή του.

So one of our beat staff got SOS call in middle of night yesterday from a village. Imagine these highly venomous ‘Walls Krait’ doing duel in somebody bedroom. They were rescued & released safely later. pic.twitter.com/nnzOHjATte

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 22, 2024